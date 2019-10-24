Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки? • 55 • Аналитика









«Палтусы» и «Варшавянки» — аксиома формирования плотных противолодочных рубежей в Черноморском регионе и Восточном Средиземноморье

Достаточно высокая эффективность патрулирования данными субмаринами восточной части акватории Средиземного моря была продемонстрирована в ходе небезызвестного инцидента, произошедшего в ночь с 13 на 14 апреля 2019 года, в момент выхода подводной атомной многоцелевой компоненты Объединённых ВМС НАТО на рубежи пуска стратегических крылатых ракет UGM-109 «Tomahawk Block IV» по стратегически важной инфраструктуре правительственных сил Сирии в провинциях Дамаск, Хомс, Тартус и Латакия. Так, по данным, опубликованным в британской газете «Times», а также на страницах иных зарубежных новостных военно-технических порталов, ссылающихся на осведомлённые источники в командовании Королевского ВМФ Великобритании и Уайтхолле, всего одной из 6 состоящих на вооружении 4-й отдельной бригады ПЛ Черноморского флота России дизель-электрических субмарин пр. 636.3 «Варшавянка» хватило для успешного блокирования британской многоцелевой атомной подлодки класса HMS «Astute» на дальних подступах к рубежам пуска СКР «Томагавк», расположенным южнее острова Кипр.



В частности, внезапное успешное «вытеснение» из Восточного Средиземноморья одного из трёх состоящих на вооружении британского флота многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Эстьют» (S119 HMS «Astute», HMS S120 «Ambush» или HMS S121 «Artful») стало отличным подспорьем в срыве британского массированного ракетного удара, планируемого к выполнению совместно с новейшей американской сверхмалошумной МАПЛ SSN-785 USS «John Warner». Учитывая тот факт, что ДЭПЛ пр. 636.3 (и присутствующая на то время в составе ЧФ уникальная ДЭПЛ пр. 877В «Алроса» с водомётным движителем) обладают максимальной скоростью подводного хода не более 19—20 узлов, примерно в полтора раза уступая британским атомоходам «Astute» (29 узлов), то говорить о состоявшемся успешном преследовании английской субмарины (с итоговым обгоном и препятствованием выходу на огневые рубежи) не приходится.



Здесь всё очевидно: экипаж российской подлодки сделал ставку на высочайший уровень акустической скрытности, достигаемый в режиме «подкрадывания» (при скорости порядка 3—4 узлов), когда уровень акустической шумности «Варшавянок» не превышает 40—45 дБ. Данное технологическое преимущество позволило нашей субмарине, проводившей патрулирование южных подступов к Эгейскому морю, заблаговременно запеленговать более быстроходную и шумную МАПЛ класса «Astute» даже с помощью далеко не самого мощного ГАК МГК-400ЭМ «Рубикон-М» в момент выхода послденей из акватории Ионического моря. При этом очевидно, что британские операторы-гидроакустики, полагающиеся на информацию от более продвинутого внутрикорпусного носового ГАК «Sonar 2076» на базе нескольких тысяч гидрофонов, смогли зафиксировать факт присутствия нашей сверхмалошумной субмарины на маршруте следования лишь на дистанции от 15 до 30 км.



Безусловно, данный расклад, во-первых, смешал Лондону все карты в полноценной реализации совместного с Пентагоном удара по САР, во-вторых, подтвердил способность неатомной подводной компоненты Черноморского флота ВМФ Российской Федерации купировать любые попытки «прорыва» многоцелевых АПЛ Объединённых ВМС НАТО и ударных АПЛ «Ohio» версии SSGN (носителей 154 «Томагавков») к рубежам огневого контроля важнейшей инфраструктуры ВС России и стран-союзниц на юго-западном стратегическом направлении. Между тем слепо обольщаться наблюдаемым раскладом с доминированием 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота совершенно не стоит.



Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Турции уже в ближайшем будущем планируют начать воплощение «в железе» проекта воздухонезависимой энергетической установки на базе электрохимических водородных топливных элементов для оснащения перспективной анаэробной подлодки, проектируемой в рамках амбициозной программы MILDEN. Являясь концептуальным аналогом немецкой АПЛ Тип 212А/214, перспективная турецкая субмарина сможет пребывать под водой порядка 15—20 дней, давая огромную фору «Палтусам» и «Варшавянкам» в плане длительности сокрытия своего присутствия от радиолокационных, оптико-электронных и радиогидроакустических средств, входящих в архитектуру прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38», установленных на противолодочных самолётах Ил-38Н. Как известно, наличие в составе подводной компоненты Черноморского флота ВМФ России шести сверхмалошумных дизель-электрических субмарин проекта 636.3 «Варшавянка» по-прежнему является незыблемой константой в обеспечении Южного военного округа обширной противолодочной зоной ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, охватывающей как черноморский регион, так и большую часть подводного пространства Восточного Средиземноморья.Достаточно высокая эффективность патрулирования данными субмаринами восточной части акватории Средиземного моря была продемонстрирована в ходе небезызвестного инцидента, произошедшего в ночь с 13 на 14 апреля 2019 года, в момент выхода подводной атомной многоцелевой компоненты Объединённых ВМС НАТО на рубежи пуска стратегических крылатых ракет UGM-109 «Tomahawk Block IV» по стратегически важной инфраструктуре правительственных сил Сирии в провинциях Дамаск, Хомс, Тартус и Латакия. Так, по данным, опубликованным в британской газете «Times», а также на страницах иных зарубежных новостных военно-технических порталов, ссылающихся на осведомлённые источники в командовании Королевского ВМФ Великобритании и Уайтхолле, всего одной из 6 состоящих на вооружении 4-й отдельной бригады ПЛ Черноморского флота России дизель-электрических субмарин пр. 636.3 «Варшавянка» хватило для успешного блокирования британской многоцелевой атомной подлодки класса HMS «Astute» на дальних подступах к рубежам пуска СКР «Томагавк», расположенным южнее острова Кипр.В частности, внезапное успешное «вытеснение» из Восточного Средиземноморья одного из трёх состоящих на вооружении британского флота многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Эстьют» (S119 HMS «Astute», HMS S120 «Ambush» или HMS S121 «Artful») стало отличным подспорьем в срыве британского массированного ракетного удара, планируемого к выполнению совместно с новейшей американской сверхмалошумной МАПЛ SSN-785 USS «John Warner». Учитывая тот факт, что ДЭПЛ пр. 636.3 (и присутствующая на то время в составе ЧФ уникальная ДЭПЛ пр. 877В «Алроса» с водомётным движителем) обладают максимальной скоростью подводного хода не более 19—20 узлов, примерно в полтора раза уступая британским атомоходам «Astute» (29 узлов), то говорить о состоявшемся успешном преследовании английской субмарины (с итоговым обгоном и препятствованием выходу на огневые рубежи) не приходится.Здесь всё очевидно: экипаж российской подлодки сделал ставку на высочайший уровень акустической скрытности, достигаемый в режиме «подкрадывания» (при скорости порядка 3—4 узлов), когда уровень акустической шумности «Варшавянок» не превышает 40—45 дБ. Данное технологическое преимущество позволило нашей субмарине, проводившей патрулирование южных подступов к Эгейскому морю, заблаговременно запеленговать более быстроходную и шумную МАПЛ класса «Astute» даже с помощью далеко не самого мощного ГАК МГК-400ЭМ «Рубикон-М» в момент выхода послденей из акватории Ионического моря. При этом очевидно, что британские операторы-гидроакустики, полагающиеся на информацию от более продвинутого внутрикорпусного носового ГАК «Sonar 2076» на базе нескольких тысяч гидрофонов, смогли зафиксировать факт присутствия нашей сверхмалошумной субмарины на маршруте следования лишь на дистанции от 15 до 30 км.Безусловно, данный расклад, во-первых, смешал Лондону все карты в полноценной реализации совместного с Пентагоном удара по САР, во-вторых, подтвердил способность неатомной подводной компоненты Черноморского флота ВМФ Российской Федерации купировать любые попытки «прорыва» многоцелевых АПЛ Объединённых ВМС НАТО и ударных АПЛ «Ohio» версии SSGN (носителей 154 «Томагавков») к рубежам огневого контроля важнейшей инфраструктуры ВС России и стран-союзниц на юго-западном стратегическом направлении. Между тем слепо обольщаться наблюдаемым раскладом с доминированием 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота совершенно не стоит.Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Турции уже в ближайшем будущем планируют начать воплощение «в железе» проекта воздухонезависимой энергетической установки на базе электрохимических водородных топливных элементов для оснащения перспективной анаэробной подлодки, проектируемой в рамках амбициозной программы MILDEN. Являясь концептуальным аналогом немецкой АПЛ Тип 212А/214, перспективная турецкая субмарина сможет пребывать под водой порядка 15—20 дней, давая огромную фору «Палтусам» и «Варшавянкам» в плане длительности сокрытия своего присутствия от радиолокационных, оптико-электронных и радиогидроакустических средств, входящих в архитектуру прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38», установленных на противолодочных самолётах Ил-38Н. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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