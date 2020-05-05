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Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения

05 мая 2020, 12:10  •  119 • Политика
Минобороны сообщило, что четыре корабля НАТО "вторглись" в вотчину Северного флота России. В соцсетях почти моментально появились требования их уничтожения.
Национальный центр управления обороны России сообщил о том, что ударная группа ОВМС НАТО находится под наблюдением сил и средств Северного флота РФ. В акватории Баренцева моря находятся три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter. Четвёртым кораблём является британский фрегат Kent, пишет официальное СМИ Минобороны - телеканал "Звезда".
Пользователь Twitter @shtatsky_ru назвал пребывание кораблей в Баренцевом море "не вполне дружественным визитом в вотчину Северного флота РФ".
Скриншот: Twitter/@shtatsky_ru
"Уничтожить их", - обратился с требованием пользователь той же соцсети @AmazoniaAme.
Скриншот: Twitter/@AmazoniaAme

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