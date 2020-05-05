Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения

Национальный центр управления обороны России сообщил о том, что ударная группа ОВМС НАТО находится под наблюдением сил и средств Северного флота РФ. В акватории Баренцева моря находятся три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter. Четвёртым кораблём является британский фрегат Kent, пишет официальное СМИ Минобороны - телеканал "Звезда".

Пользователь Twitter @shtatsky_ru назвал пребывание кораблей в Баренцевом море "не вполне дружественным визитом в вотчину Северного флота РФ".

Скриншот: Twitter/@shtatsky_ru

"Уничтожить их", - обратился с требованием пользователь той же соцсети @AmazoniaAme.

Скриншот: Twitter/@AmazoniaAme