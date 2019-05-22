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Четвертый сезон "Слуги народа" стартовал: В Сети заподозрили Зеленского в превращении Украины в государство-бизнес

22 мая 2019, 05:09  •  46 • Политика
В Сети заподозрили Зеленского в превращении Украины в государство-бизнес, что связано с назначением бизнес-партнера политика на должность помощника главы АП. Как иронично предположили комментаторы, в стране стартовал четвертый сезон сериала "Слуга народа".
Внимание пользователей Сети привлекли перестановки в администрации президента Украины.
Ранее стало известно о том, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богданов возглавил администрацию нового главы государства Владимира Зеленского. Первым помощником юриста стал бизнес-партнер Зеленского и сооснователь компании "Студия Квартал-95" Сергей Шефир.
"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины" - указано в документе за подписью нового президента страны.
Директор "Студии Квартал-95" Сергей Шефир стал первым помощником Зеленского - указ президента Зеленского от 21 мая 2019
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 мая 2019 г.
Ситуацию активно обсуждают в Сети. Некоторые предположили, что истинным главой Украины станет олигарх Игорь Коломойский, которого СМИ неоднократно связывали с Зеленским. Другие не исключили, что в кабмин попадут все комики, выступавшие на телевидении вместе с будущим президентом.
"Смотрим сериал "Слуга народа-4", покупаем попкорн", - пошутил один из комментаторов.
смотрим сериал слуга народа-4, покупаем попкорн
— RUSLAN (@RUSEL1975) 21 мая 2019 г.
"А там и весь 95-й Квартал подтянется и кабинет министров готов!" - поддержал второй.
"Следите за Беней, этим дадут новую сцену, будут играть спектакль, а вот Коломойский будет "творить", - предупредил третий.
"Из шоу-бизнеса плавный переход в государство-бизнес", - иронично добавили пользователи.
Из шоу-бизнеса плавный переход в государство-бизнес
— Галина Макарова (@GMakar2) 21 мая 2019 г.
"Его когда Беня выдвигал, сказал так: будешь президентом, играй как хочешь, только в серьезные дела не лезь, вот он и развлекается, дорвался, так сказать", - резюмировали в Сети.

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