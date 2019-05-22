Четвертый сезон "Слуги народа" стартовал: В Сети заподозрили Зеленского в превращении Украины в государство-бизнес

Внимание пользователей Сети привлекли перестановки в администрации президента Украины.

Ранее стало известно о том, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богданов возглавил администрацию нового главы государства Владимира Зеленского. Первым помощником юриста стал бизнес-партнер Зеленского и сооснователь компании "Студия Квартал-95" Сергей Шефир.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины" - указано в документе за подписью нового президента страны.

Директор "Студии Квартал-95" Сергей Шефир стал первым помощником Зеленского - указ президента Зеленского от 21 мая 2019 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 мая 2019 г.

Ситуацию активно обсуждают в Сети. Некоторые предположили, что истинным главой Украины станет олигарх Игорь Коломойский, которого СМИ неоднократно связывали с Зеленским. Другие не исключили, что в кабмин попадут все комики, выступавшие на телевидении вместе с будущим президентом.

"Смотрим сериал "Слуга народа-4", покупаем попкорн", - пошутил один из комментаторов.

смотрим сериал слуга народа-4, покупаем попкорн — RUSLAN (@RUSEL1975) 21 мая 2019 г.

"А там и весь 95-й Квартал подтянется и кабинет министров готов!" - поддержал второй.

"Следите за Беней, этим дадут новую сцену, будут играть спектакль, а вот Коломойский будет "творить", - предупредил третий.

"Из шоу-бизнеса плавный переход в государство-бизнес", - иронично добавили пользователи.

Из шоу-бизнеса плавный переход в государство-бизнес — Галина Макарова (@GMakar2) 21 мая 2019 г.

"Его когда Беня выдвигал, сказал так: будешь президентом, играй как хочешь, только в серьезные дела не лезь, вот он и развлекается, дорвался, так сказать", - резюмировали в Сети.