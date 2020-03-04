Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронав...
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам Р...
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеав...
"Володя, будет всё сделано": О требованиях Путина к Эрдогану, не стесн...
Главная / В России

«Четверть века за мечту»: мать российского моряка узнала правду о его судьбе через два года после задержания в Греции

04 марта 2020, 20:30  •  34 • В России
В Греции вот уже почти три года содержится под стражей российский моряк Анатолий Васильев. Его мать до недавнего времени толком не знала о судьбе сына — имея возможность изредка общаться с ним, женщина никак не могла понять, что именно с ним произошло и когда он вернётся домой. Как выяснил RT, яхту, которой управлял Васильев, летом 2017 года задержали в территориальных водах Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Это одно из самых тяжких преступлений в Греции, и моряка в том же году осудили на 25 лет лишения свободы. Сейчас в Греции под стражей находятся 26 российских моряков, обвиняемых или уже осуждённых за перевозку мигрантов. Несмотря на то что проблемой давно озаботились в МИД, а родным задержанных вызвались помогать юристы, когда россиянам удастся вернуться на родину, никто не знает.
 
© Фото из личного архива Светланы Васильевой
 

«Бредил морем с детства»

В конце января в редакцию RT обратилась жительница Москвы Светлана Васильева, чей сын уже два с половиной года находится под стражей в Греции. Яхта, которой управлял Анатолий Васильев, направлялась из Турции в сторону Италии, когда летом 2017 года была задержана береговой охраной.

С тех пор Васильева безуспешно пыталась выяснить, в чём именно обвиняют её сына, — сам Анатолий, находясь под стражей, изредка выходил на связь, но никаких подробностей не рассказывал.

«Толя с детства бредил морем. Он родился в Салехарде, у нас там много рек, и уже в два года он обожал часами наблюдать за проходящими по ним кораблями. У него два высших образования, он связист. В армии служил на Черноморском флоте, на сторожевом корабле, там тоже служба была связана со связью, у него даже был пятилетний запрет ФСБ на выезд за границу. Отучившись в Москве ещё в одном вузе, он стал работать на речном катере на Ямале, но, конечно, мечтал о большем. Маялся без моря, очень активно искал работу моряка, разбросал резюме везде», — рассказывает о сыне женщина.

На Анатолия вышел капитан небольшой яхты Anita, приписанной к рижскому порту. Он предложил Васильеву стать его помощником и отправиться в Турцию, чтобы катать на яхте туристов. Несмотря на то что от общения с капитаном у Анатолия остались неоднозначные впечатления, в феврале 2017 года молодой человек вылетел в Стамбул, откуда предстояло возить туристов в Европу.

Как рассказывает Светлана Васильева, поначалу всё складывалось неплохо — сын был рад, что наконец-то смог осуществить свою мечту о море. Через какое-то время капитан судна отправился по делам в Москву, оставив за старшего на судне Васильева. 

Мама моряка до сих пор почти не знает деталей всех дальнейших злоключений своего сына. После того как яхта была задержана (это случилось в конце июля или августа 2017 года), в соцсетях ей написал находящийся в России капитан, который начал предъявлять ей претензии. Как сейчас понимает Васильева, мужчина, после того как судно было задержано, скорее всего, заподозрил, что мог стать жертвой мошенничества со стороны Анатолия, и решил надавить на родных своего помощника. 

  • © Фото из личного архива Светланы Васильевой

«Там были чуть ли не угрозы с его стороны. Учитывая, что я вообще не понимала, о чём идёт речь, ведь информации от Толи не было, нам с дочерью стало откровенно страшно, и больше я с ним не общалась», — рассказала женщина.

Светлана Васильева говорит, что в течение всего времени с момента задержания ей периодически удавалось изредка общаться с сыном по телефону, но добиться от него конкретной информации о том, что происходит, ей не удалось.

«Он всё успокаивал, говорил, что, видимо, что-то с документами не в порядке, но никакой конкретики от него не было, а я не хотела давить. Сперва он сидел в Афинах, с апреля 2018 года его содержат в тюрьме города Лариса. Такая ситуация продолжалось до конца прошлого года, когда после первых сообщений о судебном преследовании наших моряков в Греции я поняла, что мой сын мог стать жертвой обмана и оказаться замешан в чём-то похожем», — поведала Васильева.

Она пыталась получить информацию о сыне по официальным каналам, но безуспешно. Ещё в 2018 году она написала президенту РФ, её обращение переправили в МИД РФ, но ответа оттуда она не получила. Также Васильева пыталась навести справки в российском посольстве в Греции.

«Там сначала не брали трубку, я писала электронные письма, было два ответа от секретаря по уточнению его паспортных данных, и на этом всё — больше никаких ответов не было», — говорит женщина.

О судьбе других задержанных членов экипажа яхты Anita (вместе с Анатолием на ней было ещё несколько русскоговорящих моряков) женщина также ничего не знает.

«У меня сейчас уже просто отчаяние какое-то от этой неизвестности. Да, он жив, но что с ним, почему он в тюрьме, когда вернётся — эти вопросы просто не дают покоя», — рассказала мать моряка.

25 лет за мигрантов

RT обратился в посольство РФ в Греции с просьбой навести справки и прояснить судьбу Анатолия Васильева. Оказалось, что сведения о нём у российских дипломатов имеются.

«Анатолий Васильев в декабре 2017 года был приговорён к 25 годам лишения свободы за перевозку мигрантов. В Греции это одно из самых тяжких преступлений, и сроки там всегда очень большие. Какое-то время он содержался в афинской тюрьме «Коридаллос», но в настоящее время его там нет», — рассказал RT пресс-атташе российского посольства в Афинах Василий Гаврилов.

Известие о внушительном тюремном сроке Анатолия Светлана восприняла мужественно, по крайней мере, ситуация для неё отчасти прояснилась.

После этого ей удалось недолго пообщаться с сыном, который нехотя подтвердил добытую RT информацию.

При этом моряк до сих пор просит мать не предпринимать никаких действий, не привлекать к его делу внимания СМИ и даже запретил ей передавать журналистам свои фотографии.

«Я не понимаю, почему он себя так ведёт. Это абсолютно на него не похоже. Возможно, есть какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем, но он то ли не верит, что можно что-то сделать, то ли боится чего-то. Когда я сейчас рассказала ему, что обратилась в СМИ, и высказала претензии, что он так долго скрывал от меня правду, он перестал выходить на связь. Я очень долго слушала его и не выносила эту ситуацию в СМИ, но пока эта тема на слуху, нашими моряками вроде бы активно занимаются и журналисты, и юристы, надеюсь, и дипломаты стали активнее работать», — говорит Васильева.

  • © Фото из личного архива Светланы Васильевой

В чате, который создали родные задержанных российских моряков для координации действий и обмена новостями, сейчас состоят близкие 18 из 26 находящихся под стражей в Греции.

«Среди них мой сын был задержан раньше всех, получается, летом будет три года, как он там сидит. А я всё это время в одиночку пыталась это как-то пережить, надеялась, что всё скоро разрешится. Недавно присоединилась к этому сообществу, и, надеюсь, всем вместе нам удастся помочь нашим детям», — говорит Васильева, которая из-за ряда хронических проблем со здоровьем опасается, что может не дожить до возвращения сына домой.

«Делаем всё возможное в рамках полномочий»

Никакие религии не в обиде, а Бог в Конституции теперь будет

Пресс-атташе посольства РФ также рассказал RT, что консульство делает всё возможное для задержанных в рамках своих весьма ограниченных полномочий.

«Дипломаты посещают в тюрьмах моряков, особенно тех, кто находится в афинской тюрьме «Коридаллос». Сотрудники консульства стараются посещать и судебные процессы, например, 27 февраля был судебный процесс над двумя моряками в Патрах», — отметил Василий Гаврилов.

Он рассказал, что само посольство не может выступать в роли адвоката задержанных россиян.

«Мы можем присутствовать на заседаниях суда, отслеживать условия содержания наших соотечественников в местах лишения свободы, ходатайствовать об их улучшении. Зачастую мы от греческой стороны не получаем информацию о состоявшихся судебных заседаниях, вынесенных приговорах. Вмешиваться в ход следствия или суда мы тоже, естественно, никак не можем. По международному праву власти нас обязаны информировать только о факте первоначального задержания нашего гражданина», — отметил дипломат, подчеркнув, что всем задержанным россиянам в любом случае властями предоставляется переводчик и бесплатный адвокат.

По словам Гаврилова, в настоящее время в Греции под стражей содержатся 26 российских моряков, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов или уже осуждены по данной статье.

Пресс-атташе посольства также отметил, что нередко осуждённые в Греции выходят на свободу досрочно, порой в течение нескольких лет.

«Обычно всё это решается индивидуально, с учётом тяжести преступления и поведения, каких-то чётких алгоритмов здесь нет», — заключил он.

«По этой теме всё встало»

Главный редактор портала «Русские Афины» Павел Онойко, активно занимающийся проблемой задержанных в Греции моряков из стран постсоветского пространства, в беседе с RT выразил мнение, что шансов оказаться на свободе у осуждённых за перевозку мигрантов в ближайшие годы немного.

«Особо рано по таким делам никого не отпускают. Честно говоря, я не знаю никого, кто бы вышел досрочно по этой статье. Ходят разговоры, что вот лет восемь пройти должно, и тогда уже возможно говорить о досрочном освобождении, и то если хорошее поведение, сотрудничество. Выйти раньше особых надежд, я думаю, нет. Но это при текущей ситуации с мигрантами в Греции. Возможно, всё как-то изменится, причём в том числе и в сторону ужесточения», — добавил он.

Онойко отмечает, что после очень суровых приговоров некоторым морякам на фоне широкого резонанса в российских СМИ около месяца назад в Греции прошли переговоры российских юристов, вызвавшихся представлять интересы россиян, с местным сообществом помощи морякам и местным адвокатом. Теперь ситуация снова успокоилась.

«Не знаю, в чём дело, возможно, как-то по деньгам не договорились, но сейчас по этой теме всё встало. А по закону работать в Греции могут только местные юристы», — добавил он.

«Не надо обманываться»

В конце декабря 2019 года с комментарием по теме российских моряков в Греции выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. 

«Сами россияне утверждают, что они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Через социальные сети и в личных контактах вербовщики якобы предлагали высокооплачиваемую работу на судах, осуществляющих круизную деятельность. Только оказавшись на месте, граждане понимали, что речь идёт совсем о другом», — заявила Захарова.

В МИД предупредили россиян о необходимости быть предельно осторожными при поиске заработка за рубежом, особенно если речь идёт не о солидных, хорошо зарекомендовавших себя компаниях, а о случайных лицах, аккаунтах в социальных сетях, непроверенных структурах.

«Не надо обманываться — обещания высокой оплаты за обычную рутинную работу всегда связаны с осуществлением каких-либо незаконных действий. При этом наказание настигает как раз тех, кто эту работу выполняет. Заказчикам, как правило, удаётся оставаться безнаказанными. Безответственность и легкомыслие в подобных ситуациях могут быть чреваты самыми тяжёлыми последствиями, — заявляла Захарова. — Это совершенно не означает, что теперь российские граждане не будут защищаться и наши консульские загранучреждения не будут оказывать им поддержку и помощь. Но при этом мы должны всё-таки заниматься ещё и профилактикой подобных случаев и ситуаций».

Анатолию Васильеву, если так можно выразиться, относительно «повезло». По меркам Греции его 25-летний срок за перевозку мигрантов — совсем небольшой. Местное правосудие чётко привязывает количество обнаруженных на судне нелегальных мигрантов к итоговому наказанию за их транспортировку. В конце января местный суд назначил российским моряками Анатолию Каррамову и Платону Давыдову по 395 лет лишения свободы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 00:30
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеавтомобиль «Атлет»
04 марта 2020, 10:02
Сенатор Цеков жестко ответил депутату Рады, захотевшему «швырнуть» атомную бомбу на Москву
04 марта 2020, 15:00
"Скоро сожгут больницы!" Украинцы устроили новый «чумной бунт» из-за коронавируса
04 марта 2020, 01:00
Никакие религии не в обиде, а Бог в Конституции теперь будет
04 марта 2020, 08:30
Космическая «Лиана»: как Россия формирует систему радиоэлектронной разведки
04 марта 2020, 02:00
Поправка о русском языке не ущемит братские народы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.