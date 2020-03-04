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«Четверть века за мечту»: мать российского моряка узнала правду о его судьбе через два года после задержания в Греции
04 марта 2020, 20:30 • 34 • В России
В Греции вот уже почти три года содержится под стражей российский моряк Анатолий Васильев. Его мать до недавнего времени толком не знала о судьбе сына — имея возможность изредка общаться с ним, женщина никак не могла понять, что именно с ним произошло и когда он вернётся домой. Как выяснил RT, яхту, которой управлял Васильев, летом 2017 года задержали в территориальных водах Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Это одно из самых тяжких преступлений в Греции, и моряка в том же году осудили на 25 лет лишения свободы. Сейчас в Греции под стражей находятся 26 российских моряков, обвиняемых или уже осуждённых за перевозку мигрантов. Несмотря на то что проблемой давно озаботились в МИД, а родным задержанных вызвались помогать юристы, когда россиянам удастся вернуться на родину, никто не знает.
© Фото из личного архива Светланы Васильевой
«Бредил морем с детства»
В конце января в редакцию RT обратилась жительница Москвы Светлана Васильева, чей сын уже два с половиной года находится под стражей в Греции. Яхта, которой управлял Анатолий Васильев, направлялась из Турции в сторону Италии, когда летом 2017 года была задержана береговой охраной.
С тех пор Васильева безуспешно пыталась выяснить, в чём именно обвиняют её сына, — сам Анатолий, находясь под стражей, изредка выходил на связь, но никаких подробностей не рассказывал.
«Толя с детства бредил морем. Он родился в Салехарде, у нас там много рек, и уже в два года он обожал часами наблюдать за проходящими по ним кораблями. У него два высших образования, он связист. В армии служил на Черноморском флоте, на сторожевом корабле, там тоже служба была связана со связью, у него даже был пятилетний запрет ФСБ на выезд за границу. Отучившись в Москве ещё в одном вузе, он стал работать на речном катере на Ямале, но, конечно, мечтал о большем. Маялся без моря, очень активно искал работу моряка, разбросал резюме везде», — рассказывает о сыне женщина.
На Анатолия вышел капитан небольшой яхты Anita, приписанной к рижскому порту. Он предложил Васильеву стать его помощником и отправиться в Турцию, чтобы катать на яхте туристов. Несмотря на то что от общения с капитаном у Анатолия остались неоднозначные впечатления, в феврале 2017 года молодой человек вылетел в Стамбул, откуда предстояло возить туристов в Европу.
Мама моряка до сих пор почти не знает деталей всех дальнейших злоключений своего сына. После того как яхта была задержана (это случилось в конце июля или августа 2017 года), в соцсетях ей написал находящийся в России капитан, который начал предъявлять ей претензии. Как сейчас понимает Васильева, мужчина, после того как судно было задержано, скорее всего, заподозрил, что мог стать жертвой мошенничества со стороны Анатолия, и решил надавить на родных своего помощника.
«Там были чуть ли не угрозы с его стороны. Учитывая, что я вообще не понимала, о чём идёт речь, ведь информации от Толи не было, нам с дочерью стало откровенно страшно, и больше я с ним не общалась», — рассказала женщина.
Светлана Васильева говорит, что в течение всего времени с момента задержания ей периодически удавалось изредка общаться с сыном по телефону, но добиться от него конкретной информации о том, что происходит, ей не удалось.
Она пыталась получить информацию о сыне по официальным каналам, но безуспешно. Ещё в 2018 году она написала президенту РФ, её обращение переправили в МИД РФ, но ответа оттуда она не получила. Также Васильева пыталась навести справки в российском посольстве в Греции.
«Там сначала не брали трубку, я писала электронные письма, было два ответа от секретаря по уточнению его паспортных данных, и на этом всё — больше никаких ответов не было», — говорит женщина.
О судьбе других задержанных членов экипажа яхты Anita (вместе с Анатолием на ней было ещё несколько русскоговорящих моряков) женщина также ничего не знает.
«У меня сейчас уже просто отчаяние какое-то от этой неизвестности. Да, он жив, но что с ним, почему он в тюрьме, когда вернётся — эти вопросы просто не дают покоя», — рассказала мать моряка.
25 лет за мигрантов
RT обратился в посольство РФ в Греции с просьбой навести справки и прояснить судьбу Анатолия Васильева. Оказалось, что сведения о нём у российских дипломатов имеются.
Известие о внушительном тюремном сроке Анатолия Светлана восприняла мужественно, по крайней мере, ситуация для неё отчасти прояснилась.
После этого ей удалось недолго пообщаться с сыном, который нехотя подтвердил добытую RT информацию.
При этом моряк до сих пор просит мать не предпринимать никаких действий, не привлекать к его делу внимания СМИ и даже запретил ей передавать журналистам свои фотографии.
В чате, который создали родные задержанных российских моряков для координации действий и обмена новостями, сейчас состоят близкие 18 из 26 находящихся под стражей в Греции.
«Среди них мой сын был задержан раньше всех, получается, летом будет три года, как он там сидит. А я всё это время в одиночку пыталась это как-то пережить, надеялась, что всё скоро разрешится. Недавно присоединилась к этому сообществу, и, надеюсь, всем вместе нам удастся помочь нашим детям», — говорит Васильева, которая из-за ряда хронических проблем со здоровьем опасается, что может не дожить до возвращения сына домой.
«Делаем всё возможное в рамках полномочий»
Пресс-атташе посольства РФ также рассказал RT, что консульство делает всё возможное для задержанных в рамках своих весьма ограниченных полномочий.
«Дипломаты посещают в тюрьмах моряков, особенно тех, кто находится в афинской тюрьме «Коридаллос». Сотрудники консульства стараются посещать и судебные процессы, например, 27 февраля был судебный процесс над двумя моряками в Патрах», — отметил Василий Гаврилов.
Он рассказал, что само посольство не может выступать в роли адвоката задержанных россиян.
«Мы можем присутствовать на заседаниях суда, отслеживать условия содержания наших соотечественников в местах лишения свободы, ходатайствовать об их улучшении. Зачастую мы от греческой стороны не получаем информацию о состоявшихся судебных заседаниях, вынесенных приговорах. Вмешиваться в ход следствия или суда мы тоже, естественно, никак не можем. По международному праву власти нас обязаны информировать только о факте первоначального задержания нашего гражданина», — отметил дипломат, подчеркнув, что всем задержанным россиянам в любом случае властями предоставляется переводчик и бесплатный адвокат.
Пресс-атташе посольства также отметил, что нередко осуждённые в Греции выходят на свободу досрочно, порой в течение нескольких лет.
«Обычно всё это решается индивидуально, с учётом тяжести преступления и поведения, каких-то чётких алгоритмов здесь нет», — заключил он.
«По этой теме всё встало»
Главный редактор портала «Русские Афины» Павел Онойко, активно занимающийся проблемой задержанных в Греции моряков из стран постсоветского пространства, в беседе с RT выразил мнение, что шансов оказаться на свободе у осуждённых за перевозку мигрантов в ближайшие годы немного.
«Особо рано по таким делам никого не отпускают. Честно говоря, я не знаю никого, кто бы вышел досрочно по этой статье. Ходят разговоры, что вот лет восемь пройти должно, и тогда уже возможно говорить о досрочном освобождении, и то если хорошее поведение, сотрудничество. Выйти раньше особых надежд, я думаю, нет. Но это при текущей ситуации с мигрантами в Греции. Возможно, всё как-то изменится, причём в том числе и в сторону ужесточения», — добавил он.
Онойко отмечает, что после очень суровых приговоров некоторым морякам на фоне широкого резонанса в российских СМИ около месяца назад в Греции прошли переговоры российских юристов, вызвавшихся представлять интересы россиян, с местным сообществом помощи морякам и местным адвокатом. Теперь ситуация снова успокоилась.
«Не знаю, в чём дело, возможно, как-то по деньгам не договорились, но сейчас по этой теме всё встало. А по закону работать в Греции могут только местные юристы», — добавил он.
«Не надо обманываться»
В конце декабря 2019 года с комментарием по теме российских моряков в Греции выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сами россияне утверждают, что они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Через социальные сети и в личных контактах вербовщики якобы предлагали высокооплачиваемую работу на судах, осуществляющих круизную деятельность. Только оказавшись на месте, граждане понимали, что речь идёт совсем о другом», — заявила Захарова.
В МИД предупредили россиян о необходимости быть предельно осторожными при поиске заработка за рубежом, особенно если речь идёт не о солидных, хорошо зарекомендовавших себя компаниях, а о случайных лицах, аккаунтах в социальных сетях, непроверенных структурах.
«Не надо обманываться — обещания высокой оплаты за обычную рутинную работу всегда связаны с осуществлением каких-либо незаконных действий. При этом наказание настигает как раз тех, кто эту работу выполняет. Заказчикам, как правило, удаётся оставаться безнаказанными. Безответственность и легкомыслие в подобных ситуациях могут быть чреваты самыми тяжёлыми последствиями, — заявляла Захарова. — Это совершенно не означает, что теперь российские граждане не будут защищаться и наши консульские загранучреждения не будут оказывать им поддержку и помощь. Но при этом мы должны всё-таки заниматься ещё и профилактикой подобных случаев и ситуаций».
Анатолию Васильеву, если так можно выразиться, относительно «повезло». По меркам Греции его 25-летний срок за перевозку мигрантов — совсем небольшой. Местное правосудие чётко привязывает количество обнаруженных на судне нелегальных мигрантов к итоговому наказанию за их транспортировку. В конце января местный суд назначил российским моряками Анатолию Каррамову и Платону Давыдову по 395 лет лишения свободы.
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