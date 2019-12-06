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Четверо погибших, включая нападавшего: что известно о стрельбе на авиационной базе ВМС США во Флориде

06 декабря 2019, 23:24  •  87 • В мире
На военной базе США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям. В результате три человека погибли, ещё около десяти получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован. Это уже второй подобный случай на американских военных объектах за последние трое суток. 4 декабря на базе Пёрл-Харбор — Хикэм стрелок убил двоих, после чего покончил с собой.
 
AFP © PATRICK NICHOLS / US NAVY
 

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Флорида на базе Военно-морских сил США Пенсакола. В число погибших входит и сам нападавший. Кроме того, сообщается, что порядка десяти человек получили ранения. По данным местных СМИ, инцидент произошёл примерно в 06:30 по местному времени (14:30 мск).

«До конца дня база будет закрыта. На её территорию будет допускаться только основной персонал. Более подробная информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении на странице авиационной базы ВМС в Пенсаколе в Facebook.

Незадолго до этого сообщалось, что оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе. Вместе с тем офис шерифа округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, сообщил о ликвидации стрелка.

В свою очередь, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что следит за ситуацией, полицейское управление штата готово оказать всю необходимую помощь местным правоохранительным органам.

В Белом доме также сообщили, что об инциденте доложили президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.

«Президента проинформировали о стрельбе на авиабазе Пенсакола ВМС США... Он следит за ситуацией», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Добавим, что точных сведений о количестве жертв пока нет. В Баптистской больнице Пенсаколы сообщили о поступлении восьми пострадавших после стрельбы. В то же время представитель авиационной базы ВМС США заявил о шести раненых и убитых, однако отметил, что это число может возрасти с появлением более точной информации.

Позднее шериф округа Эскамбиа Дэвид Морган заявил, что в общей сложности жертвами стрельбы стали 11 человек — четверо из них погибли, включая стрелка. Среди пострадавших — два помощника шерифа, один ранен в руку, другой в колено.

По словам Джеффа Бергоша, члена администрации округа Эскамбиа и гражданского подрядчика на авиабазе ВМС Пенсакола, ворота базы закрыли тогда, когда его автомобиль стоял в очереди на въезд. По словам Бергоша, ему поступил звонок от коллег, которые сказали, что не могут покинуть базу.

«По бульвару Нэви в сторону, обратную направлению движения, промчалось, наверное, около сотни автомобилей различных служб», — цитирует Бергоша местный портал Pensacola News Journal.

Согласно информации, размещённой на сайте авиационной базы ВМС в Пенсаколе, она является основной учебной базой для офицеров военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны. На ней дислоцировано порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на её территории.

Стрельба на базе Пёрл-Харбор

Это уже второй случай стрельбы на военном объекте в Соединённых Штатах на этой неделе. 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск) произошла стрельба на военно-морской базе Пёрл-Харбор — Хикэм Вооружённых сил США, расположенной в штате Гавайи недалеко от Гонолулу.

Моряк, служивший на атомной подлодке USS Columbia, открыл огонь по людям недалеко от сухих доков №2 и №3. По данным СМИ, он использовал служебное оружие, которое получил, находясь в составе патруля, наблюдавшего за ходом ремонта подводной лодки на верфи ВМС.

«Я сидел за рабочим столом, услышал громкие резкие звуки и как-то понял, что это выстрелы. Посмотрел в окно и увидел на земле трёх человек. И в то время, когда я выглянул, как раз был виден стрелок. Я решил, что он моряк, потому что на нём была форма», — приводит интернет-издание Hawaii News Now слова очевидца трагедии.

  • Автомобили служб спасения на базе Пёрл-Харбор
  • AFP
  • © Ronen ZILBERMAN

В результате инцидента пострадали трое гражданских сотрудников Министерства обороны США. Двое из них впоследствии скончались, ещё один находится в больнице. При этом нападавший покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что представители военного ведомства занимаются выяснением обстоятельств случившегося, в частности того, какие отношения могли связывать стрелка и убитых им людей.

Отметим, что стрельба на военной базе произошла за трое суток до 78-й годовщины нападения Японии на Пёрл-Харбор, послужившего поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Тогда была уничтожена большая часть Тихоокеанского флота Соединённых Штатов и погибли около 2,5 тыс. американских военнослужащих.

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