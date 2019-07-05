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Четверо Героев России, десять кавалеров Ордена Мужества. Все посмертно
05 июля 2019, 13:24 • 83 • В России
В четверг перед визитом в Италию Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу попросил подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата «АС-31» к государственным наградам. Прошли сутки и предложение министра воплотилось в указ президента.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества.
Звание Героя Российской Федерации присвоено:
ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно)
ОПАРИНУ Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно)
СОЛОВЬЕВУ Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно)
СОМОВУ Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно).
Орденом Мужества страна наградила:
АБАНКИНА Владимира Леонидовича – капитана 1 ранга (посмертно)
АВДОНИНА Александра Валерьевича – капитана 2 ранга (посмертно)
ВАСИЛЬЕВА Александра Сергеевича – подполковника медицинской службы (посмертно)
ДАНИЛЬЧЕНКО Сергея Петровича – капитана 1 ранга (посмертно)
ДОЛОНСКОГО Дениса Владимировича – капитана 1 ранга (посмертно)
ДУБКОВА Михаила Игоревича – капитан-лейтенанта (посмертно)
ИВАНОВА Константина Анатольевича – капитана 1 ранга (посмертно)
КУЗЬМИНА Виктора Сергеевича – капитана 3 ранга (посмертно)
СУХИНИЧЕВА Владимира Геннадьевича – капитана 3 ранга (посмертно)
ФИЛИНА Николая Ивановича – капитана 1 ранга (посмертно).
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