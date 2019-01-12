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Четверо человек погибли при взрыве газа в пекарне Парижа
12 января 2019, 16:39 • 43 • В мире
В результате взрыва газа, произошедшего в парижской пекарне, погибли четыре человека. Об этом сообщил глава МВД Франции.
Ранее стало известно, что утром 12 января в пекарне на улице Тревиз, находящейся в центре французской столицы, начался пожар, после чего произошел взрыв. В результате получили ранения более 20 человек, по сообщениям прессы, из них как минимум двое были в тяжелом состоянии.
Взрывом выбило окна на трех этажах здания, а также в соседних с ним домах. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб начали эвакуацию жителей соседних домов.
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