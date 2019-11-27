Четверной тулуп Туктамышевой, неосвоенный аксель Леоновой и потерянные коньки: что обсуждают в мире фигурного катания

Фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп за месяц до чемпионата России. Алёна Леонова призналась, что из-за свадьбы не успела к новому сезону освоить тройной аксель. Между тем российские спортсмены, участвовавшие в японском этапе Гран-при, вернулись домой без коньков. Какие события обсуждаются в мире фигурного катания — в материале RT.

Туктамышева с четверным тулупом

Самое обсуждаемое событие последних дней в фигурном катании — появление ещё одной квадистки, то есть спортсменки, выполняющей четверные прыжки. Ею стала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Впрочем, пока говорить о том, что она поставит новый прыжок в программу, рано. Спортивный агент Ари Закарян показал в своём Instagram, как 22-летняя фигуристка сделала четверной тулуп на тренировке.

Для женского одиночного катания это настоящее событие. Прежде считалось, что четверные прыжки — прерогатива совсем молодых спортсменок. Единственной фигуристкой старше 16 лет, выполняющей прыжок в четыре оборота на соревнованиях, является Элизабет Турсынбаева, которая в 19-летнем возрасте сделала четверной сальхов на чемпионате мира, что гарантировало ей серебряную медаль.

Кроме Турсынбаевой, четверные прыжки покорялись Мики Андо, Александре Трусовой, Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Алисе Лью. Всем, за исключением Андо, эти сложнейшие элементы обеспечивали сумасшедшее преимущество над соперницами и победы на соревнованиях. В связи с этим нередко болельщики и специалисты утверждают, что взрослым спортсменкам без элементов ультра-си за медали уже можно не бороться, так как осваивать четверные с нуля в таком возрасте якобы невозможно.

Но Туктамышева смогла показать четверной тулуп хотя бы на тренировке, как и японка Рика Кихира, которая пошла дальше и исполнила более лёгкий сальхов в четыре оборота на официальной разминке перед домашним этапом Гран-при. Кстати, обе эти фигуристки владеют тройным акселем и теперь будут стараться стать первыми взрослыми спортсменками, которые сделают его в одной программе с четверным прыжком. Пока что это удалось только юниорке Лью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ari Zakarian (@arizakarian) 26 Ноя 2019 в 3:51 PST

По мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, Туктамышева может попробовать выучить и четверной лутц, так как тройной получается у неё почти всегда идеально.

«Я ещё не видела, но это прекрасно. Знаете, есть такая поговорка: хорошо яичко к Святому дню. Лиза Туктамышева, работая с Алексеем Мишиным, давно могла прыгать четверной тулуп. Она и лутц могла прыгать. Она — молодая спортсменка с огромным прыжком. Она может прыгать многие четверные. Просто пока ученицы Тутберидзе не стали исполнять четверные, все как-то были в замешательстве. Они прыгнули — пошли все прыгать. Браво, Тутберидзе», — сказала Тарасова Sport24.

Четверной тулуп открывает Туктамышевой более широкие перспективы на предстоящем чемпионате России, где она будет бороться за медали и попадание в национальную сборную. В случае включения этого элемента в произвольный прокат 22-летней фигуристки её программа уже точно будет иметь более высокую базовую стоимость, чем у Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Алёны Косторной. При этом Щербаковой и Трусовой уже нельзя будет падать на своих четверных прыжках — потерянных на этом баллов уже может не хватить, если Туктамышева чисто исполнит четверной тулуп и два тройных акселя.

Тройной аксель для Хигути

Другие фигуристки тоже стараются по ходу сезона сократить отставание в техническом плане, и более простой способ — освоить тройной аксель. С этой задачей вслед за Александрой Трусовой справилась японка Вакаба Хигути. Она, так же как и Туктамышева, выполнила прыжок на тренировке и выложила видео в соцсетях.

В 2018 году Хигути стала серебряным призёром чемпионата мира, но с тех пор никаких значимых успехов не добивалась. Тройной аксель сможет помочь ей реанимировать карьеру и приблизиться к фавориткам этого сезона. Пока нельзя говорить, что Хигути сможет угрожать российским фигуристкам на чемпионате мира, но конкуренцию внутри своей страны она обострит.

Несостоявшийся аксель Леоновой

Сейчас всего две россиянки владеют тройным акселем. Этот прыжок пыталась разучить и Алёна Леонова перед стартом нынешнего сезона — такое заявление сделала сама спортсменка. Однако 29-летней фигуристке помешали обстоятельства личного характера.

«Аксель я даже пробовала в конце прошлого сезона на тренировках, но потом приостановила попытки, потому что у меня была свадьба не за горами, и я решила, что надо как-то себя поберечь. Но думаю, что я возобновлю эти попытки. Техника у меня хорошая. Нужно просто заняться этим в ежедневном режиме. А четверной пробовала всего один раз, на удочке, в Америке, когда ещё у Морозова каталась. И я очень больно упала. После этого больше даже и не пыталась», — сказала Леонова «Фонтанке».

Пропавшие коньки

После этапа Гран-при в Японии участвовавшие в нём российские фигуристы столкнулись с трудностями. После перелёта из Токио в Москву они остались без багажа с коньками и костюмами — авиакомпания Japan Airlines не смогла их доставить вовремя. Тренировочный процесс на этой неделе у спортсменов оказался под угрозой срыва.

Особенно не повезло фигуристам, которые скоро должны выступать в финале Гран-при. Некоторым из них нужно выйти на старт уже 5 декабря. В Japan Airlines пообещали к 27 ноября вернуть все пропавшие вещи. Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией.

«Мы приехали только 25 ноября вечером. Багаж с коньками обещали привезти 27-го числа. 26-го дали выходной, чтобы восстановиться от тренировок, а завтра уже выходим на работу. На подготовку к финалу Гран-при остаётся неделя, и пока рано говорить про какие-то сложности. Похожая ситуация была после юниорского чемпионата мира, когда багаж не приехал из Загреба, но уже через два дня его доставили к дому. Если что, у нас есть старые коньки, и нам не придётся тратить больше времени на раскатку», — рассказал Галлямов Sport24.

«Фигурное катание будет счастливо избавиться от россиян»

Ситуация с возможным введением новых санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта может коснуться и фигурного катания. Пока исполком WADA не принял окончательного решения. Однако уже появились те, кто надеется на создание дополнительных препятствий российским спортсменам. По мнению украинского журналиста Артёма Франкова, мир фигурного катания якобы будет «счастлив», если российские спортсмены останутся за бортом.

«Последую правильному примеру и не буду ничего говорить, всего лишь дожидаясь решений не только WADA, но и конкретных федераций. Понятно, что ряд видов спорта будет счастлив избавиться от российских спортсменов — к примеру, фигурное катание или художественная гимнастика», — заявил Франков в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что, согласно рекомендациям WADA, даже в случае введения санкций российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом и после выполнения определённых дополнительных условий, а речь о полном «избавлении» не идёт.