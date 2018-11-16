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«Честное-пречестное»: Военкор объяснил, почему военных баз США в любом случае не будет на Курилах
16 ноября 2018, 12:39 • 162 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин прокомментировал ситуацию вокруг передачи двух Курильских островов Японии, на которые Токио обещает не пускать военные базы США. Журналист под «честное-пречестное» слово объяснил, почему их и так там не будет в любом случае.
Военкор газеты «Комсомольская правда» в своем Twitter напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Синдзо Абэ про военные базы США, которые Токио не разрешит размещать на двух островах Курил, если те будут переданы Японии.
Журналист также напомнил, что у Токио это и не получится сделать, ведь там, по словам Стешина, «уже наши базы».
«Я участвовал в подготовке острова Матуа к заселению в 2016 году», - пояснил журналист.
Напомним, речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.
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