«Честное-пречестное»: Военкор объяснил, почему военных баз США в любом случае не будет на Курилах

Военкор Дмитрий Стешин прокомментировал ситуацию вокруг передачи двух Курильских островов Японии, на которые Токио обещает не пускать военные базы США. Журналист под «честное-пречестное» слово объяснил, почему их и так там не будет в любом случае.

Военкор газеты «Комсомольская правда» в своем Twitter напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Синдзо Абэ про военные базы США, которые Токио не разрешит размещать на двух островах Курил, если те будут переданы Японии.

Журналист также напомнил, что у Токио это и не получится сделать, ведь там, по словам Стешина, «уже наши базы».

«Я участвовал в подготовке острова Матуа к заселению в 2016 году», - пояснил журналист.

Честное-пречестное: "Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут". Конечно, там уже наши базы. Я участвовал в подготовке острова Матуа к заселению в 2016 г. pic.twitter.com/fbJL6sneTf — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 16 ноября 2018 г.

Напомним, речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.