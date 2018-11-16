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«Честное-пречестное»: Военкор объяснил, почему военных баз США в любом случае не будет на Курилах

16 ноября 2018, 12:39  •  162 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин прокомментировал ситуацию вокруг передачи двух Курильских островов Японии, на которые Токио обещает не пускать военные базы США. Журналист под «честное-пречестное» слово объяснил, почему их и так там не будет в любом случае.
Военкор газеты «Комсомольская правда» в своем Twitter напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Синдзо Абэ про военные базы США, которые Токио не разрешит размещать на двух островах Курил, если те будут переданы Японии.
Журналист также напомнил, что у Токио это и не получится сделать, ведь там, по словам Стешина, «уже наши базы».
«Я участвовал в подготовке острова Матуа к заселению в 2016 году», - пояснил журналист.
Честное-пречестное: "Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут". Конечно, там уже наши базы. Я участвовал в подготовке острова Матуа к заселению в 2016 г. pic.twitter.com/fbJL6sneTf
— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 16 ноября 2018 г.
Напомним, речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.

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