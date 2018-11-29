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«Честно говоря, я не участвовал»: Трамп прояснил свою роль в отказе поставок оружия Украине

29 ноября 2018, 09:24  •  209 • Политика
СМИ узнали, как президент США Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует якобы имевшее место «русское вмешательство» в американские выборы. Все ответы Трампа соответствовали его публичным заявлениям. Так, поясняя свою роль в отказе поставок оружия Украине, он сказал: «Честно говоря, я не участвовал».
Источники СМИ утверждают, что Дональд Трамп передал спецпрокурору Роберту Мюллеру свои ответы на вопросы на прошлой неделе, после нескольких месяцев переговоров относительно процедуры.
Один из вопросов касался изменения предвыборной программы Республиканской партии. В документе, который был утвержден на съезде в Кливленде в июне 2016 года, изначально говорилось о поставках оружия на Украину «для защиты от русского вторжения». Этот тезис был отредактирован, и в итоге в программе осталось лишь заявление о необходимости содействия украинским вооруженным силам.
Теперь этот шаг рассматривается как «невероятная уступка» российскому правительству в период напряженности на Украине. Дональд Трамп настаивает, что он не знал об изменении предвыборной программы. Его официальный ответ Мюллеру согласуется с предыдущими публичными заявлениями, когда президент США говорил: «Я не был вовлечен в это. Честно говоря, я не участвовал».
Другие вопросы спецпрокурора касались встречи между Дональдом Трампом-младшим, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером и российским адвокатом по поводу компромата на Хиллари Клинтон. Трамп подтвердил, что ничего не знал об этом.
Также он заявил, что не был проинформирован о контактах Рождера Стоуна с WikiLeaks, передает ABC News.
Отметим, изменение предвыборной программы республиканцев фактически не повлияло на политику администрации США по поводу поставок Киеву летальных вооружений. Так, весной 2018 года Пентагон пообещал Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 млн долларов.

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