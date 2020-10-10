Честь России важнее помидоров: Эрдоган играет с огнём

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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Заявления руководства Турции о славных былых временах Оттоманской империи, которые нужно вернуть, определённо связаны с этими факторами. Турция активно ведёт политику по ряду направлений, особенно не считаясь с интересами других игроков. Методы мягкой и жёсткой силы умело сочетаются. Особенную роль играет силовой фактор, где у Анкары есть ряд инструментов и большой опыт.

Действия Турции в Сирии анализирует Институт исследований войны, который отмечает, что турецкие вооружённые силы (ТВС) продолжали дислоцироваться в провинции Большой Идлиб в период с 1 апреля по 7 октября 2020 года, несмотря на то, что Турция заключила соглашение о деэскалации с Россией от 5 марта 2020 года. ТВС там имеют около дивизии – более 20 000 военнослужащих, которые 7 октября 2020 г. находились в Идлибе на 67 военных позициях. Турция сохраняла только 61 военную позицию по состоянию на 1 апреля. Недавние развёртывания включают в себя опытные мотопехотные, бронетанковые и артиллерийские подразделения, вероятно, предназначенные для сдерживания наступления Асада. Новые турецкие подразделения были сосредоточены к югу от шоссе М4 в районах Сахль-эль-Габ, Джебель-эз-Завия и Джиср-эш-Шугур – наиболее вероятных мишенях наступления сторонников режима. Эти новые развёртывания, вероятно, привели к более высокому общему уровню войск даже после того, как Турция вывела "сотни" ТВС и прокси-сил 8 сентября и продолжила развёртывание сирийских боевиков в Ливии и Азербайджане.

Институт исследований войны из США 18 сентября дал оценку того, что Россия и Турция, возможно, достигли соглашения, позволяющего возобновить наступление режима на переговорах 16 сентября. Последующие события показали, что Россия и Турция не пришли к урегулированию и теперь пытаются оказать давление друг на друга, чтобы заставить возобновить переговоры на выгодных условиях. В то время как российские и сирийские силы участвуют в ограниченной кинетической эскалации вдоль южной линии фронта Идлиба, чтобы оказать давление на Турцию, Турция усилила свои военные позиции с помощью ТВС и прокси-сил, чтобы оказать давление на Россию. 22 сентября ТВС развернули дополнительные бронетанковые подразделения на своих базах близ Арихи. Семь конвоев ТВС общей численностью не менее 160 военных машин усилили различные турецкие позиции вблизи Арихи и Джиср-эш-Шугура 3 и 4 октября, турецкие конвои пополнения запасов обычно не превышают 30 машин. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" также укрепила свои позиции и, как сообщается, "повысила свою боеготовность" в Джебель-эз-Завии 3 и 4 октября. Наступление армии Сирии без согласованного разрешения Турции, вероятно, будет дорого стоить обеим сторонам, учитывая значительные части артиллерии и бронетехники.

Что касается вовлечённости Турции в армяно-азербайджанский конфликт, как считает Фехим Тастекин,

главная цель любой позиции Турции состоит в том, чтобы войти в уравнение сил на Кавказе, в дополнение к получению уступок от России в сирийском и ливийском конфликтах. Анкара может попытаться полностью дискредитировать Минскую группу и заменить её новой платформой урегулирования во главе с ней и Москвой.

При этом говорится, что цель Азербайджана и Турции – это полный захват Нагорного Карабаха, а не только семи оккупированных районов рядом. Анкара довольна снижением влияния России на регион, а само участие Турции на стороне Азербайджана ограничивает возможности влияния Москвы на Баку. Связь Анкары и Баку также основана на экономических факторах.

Азербайджан и Турция поставили себе цель – полный захват Нагорного Карабаха. Фото: Huseyin Aldemir / Shutterstock.com

Экономика играет роль не только в связях Турции с государствами Южного Кавказа. Так, ряд арабских государств для ограничения влияния Турции объявили о бойкоте товаров этой страны. 9 сентября на встрече Арабской лиги представитель Египта предложил сформировать единый фронт противодействия Турции. Было официально заявлено о вмешательстве Турции в дела арабских государств.

Экспорт турецких товаров в арабские страны в 2019 г. составил 17 млрд долл., что является 19% от общей суммы. Основным покупателем является Ирак, далее идут ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия. Саудиты уже ведут необъявленный бойкот экономическим связям с Турцией.

Ливия – отдельная тема турецкой экспансии. Как пишет Мустафа Фетури,

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался возможностью всей своей жизни, шантажируя шаткое правительство национального согласия подписанием морских договоров и договоров о безопасности в обмен на поддержку. Это сделало мечту Турции о доминировании в Средиземном море реальностью, в то же время позволив Анкаре претендовать на большие площади богатых нефтью и газом частей Восточного Средиземноморья, поставив ЕС в трудное положение с небольшим пространством для манёвров.

Вопросы Ливии обсуждались на специальной министерской встрече 5 октября в Берлине, где присутствовали генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел Германии.

С учётом интересов Египта, Греции и Кипра в Средиземном море эта страница истории ещё не закрыта. Есть риск эскалации дальнейших трений и разногласий. Очевидно, что односторонняя позиция Турции неприемлема не только этим странам, но и всему ЕС.

Вместе с этим нужно учитывать и позицию Турции по Крыму – Анкара не признаёт его частью России и имеет там свои интересы. Влияние Турции на Крымском полуострове начало расти ещё в конце 1990-х гг. А переход Крыма в состав России создал определённые неудобства по дальнейшей "османизации" региона.

Хотя у России ограничены контакты с ЕС по причине санкций и недружелюбных действий ряда государств, всё же имеет смысл применить избирательный подход и наладить взаимодействие с некоторыми акторами для выработки механизмов сдерживания Турции. Сотрудничество с рядом арабских государств выглядит ещё более перспективным, так как они не поддерживают санкции против ЕС и в случае необходимости могут легко заменить традиционные турецкие отрасли, пользующиеся спросом в России, – туризм и поставки сельхозпродукции. Диверсификация в эпоху эмерджентной многополярности пойдёт только на пользу российской экономике.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.