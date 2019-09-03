Чеснаков: помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине в понедельник не согласовали конкретную дату саммита, но существенно продвинулись в дискуссии. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорному процессу по урегулированию на востоке Украины директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита, - сказал он. - Они обсудили условия, при которых саммит может состояться".

Как сообщил Чеснаков, "российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов".

"Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать "формулу Штайнмайера", - отметил он. - Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам".

"В целом, возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами, - подытожил эксперт. - Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе".

Встреча в Берлине прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки" и реализации минских договоренностей.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в "нормандском формате", посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

"Минск-2" и "формула "Штайнмайера"

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске ранее согласованный с главами стран "нормандской четверки" комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в целях создания в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 км. Проведение конституционной реформы и децентрализация власти на Украине также являются одними из основных положений данного документа. Комплекс мер предполагает проведение в районах с особым статусом местных выборов, согласованных с представителями региона и соответствующих стандартам ОБСЕ.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".