Чешского эксперта испугало сближение Германии и России: "Очень опасно"

Чешского политолога Йоахима Крауса испугало сближение Германии и России. По его словам, это "очень опасно" для Европы.

В интервью чешскому изданию Lidovky эксперт указал на то, что в Германии проявляется всё больше расположенности к России и желания наладить с ней крепкую дружбу. По его словам, несмотря на внешнеполитические заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о тесной связи с США, она всё же более благосклонна к России. По мнению Крауса, дело в хорошей дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению политолога, в последние годы Германия "задолжала" некоторым государствам Евросоюза в связи с тем, что "выстраивала свои отношения с Россией без оглядки на них". Он также добавил, что в ФРГ есть политические силы, которые стремятся к укреплению связей с Россией.

"На мой взгляд, [это] очень опасно, и поэтому я очень хорошо понимаю опасения многих жителей Центральной и Восточной Европы", - заявил он.