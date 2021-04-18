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Чешское СМИ рассказало о действиях Петрова и Боширова перед взрывом в 2014 году

18 апреля 2021, 16:55  •  104 • Политика
Руслан Боширов и Александр Петров. Фото: Russia Today/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне, по версии спецслужб, посещали злополучный склад
В Праге обвинили Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к взрыву на складе в Врбетице осенью 2014 года. Местные СМИ же раскрыли некоторые детали версии происшествия чешских спецлужб.
Так, газета "Лидове новины" со ссылкой на спецслужбы Чехии рассказала – Петров и Боширов просили допустить их до склада, куда попали 15 октября. Чешские спецслужбы, считающие россиян сотрудниками ГРУ, обладают кадрами видеонаблюдения со склада, которые якобы и доказывают посещение Петровым и Бошировым этого места. Как пишет газета, россияне разместили там взрывное устройство. Как они могли это сделать, издание, конечно же, не сообщает, ровно как и не показывает эти кадры, являющиеся якобы доказательством.
Взрывное устройство, уточняется, должно было сработать только тогда, когда партия оружия покинула бы это место – иностранный заказчик должен бы получить свои боеприпасы. По версии следствия, россияне хотели убить того, кому предназначалось оружие. Однако что-то пошло не так и взрыв случился раньше – на следующий же день.
Накануне Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова, отказавшись давать подробности своего обвинения. После чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Прага рассекретит данные о Петрове и Боширове, уточняет РИА "Новости".
При этом Прага выслала 18 российских дипломатов, которые, по мнению чехов, работали на спецслужбы РФ. Также в Чехии из-за сложившейся ситуации пригрозили решить Россию тендера на строительство блока АЭС. МИД России позже выразил протест Чехии из-за выпада в нашу сторону. В ведомстве подчеркнули – обвинения Праги в причастности России к взрыву надуманные и голословные.

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