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Чешский разведчик указал на пробелы в деле о взрывах на складах

30 апреля 2021, 12:15  •  85 • Политика
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Опытному эксперту доводы властей кажутся неубедительными
Скандал вокруг якобы причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице семилетней давности послужил новым толчком к ухудшению отношений между европейскими государствами и нашей страной. При этом, по устоявшейся в Европе традиции, никакие существенные доказательства виновности россиян в подрывах не предоставлены. Об отсутствии доказательной базы напомнил экс-руководитель военной разведки Минобороны Чехии Андор Шандор.
Бригадному генералу кажется странным, что чешские власти позволяют себе громкие заявления, не утруждая себя объяснениями по поводу того, на чем они основаны. Военный эксперт деликатно отметил, что не исключает виновности России, однако хотел бы ознакомиться с доказательствами.
Шандор обратил особое внимание на то, что при гипотетическом осуществлении подобной подрывной деятельности российским гражданам было бы не обойтись без чешских помощников. Если версия о спецоперации силовиков из России верна, то у них в любом случае были сообщники, как на самих оружейных складах, так и в государственных органах. Своими размышлениями по поводу скандального инцидента военный эксперт поделился с журналистами РИА "Новости".
Генерал подчеркнул: он не приветствует, что Прага поспешно обвинила Москву в преступлении, так как теперь отношения двух государств резко ухудшились.
К слову, недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут терпеть выходки чешских коллег. То, что сейчас творит администрация республики, не останется без последствий.

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