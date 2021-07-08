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Чешский "диссидент" унизил Defender: Военный эксперт даже не удивился
08 июля 2021, 01:50 • 90 • Политика
Чешский журналист Ярослав Койзар опубликовал материал, где унизил британский эсминец Defender. Военный эксперт Михаил Тимошенко даже не удивился такой риторике "диссидента".
На страницах чешского портала Haló noviny Ярослав Койзар опубликовал материал, где напрямую называет вход британского эсминца в территориальные воды России заранее спланированной провокацией. Нельзя забывать, что Чехия внесена Россией в список недружественных стран, а в статье сквозит откровенно прорусская риторика.
Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом с иронией предположил, что Койзар начитался русской прессы или же просто ищет работу. Военный эксперт назвал чешского журналиста отщепенцем и диссидентом. Он признался: в такие штуки со стороны Чехии он не верит.
Он не сомневается в том, что действия эсминца были заранее спланированной провокацией. По мнению военного эксперта, чешский журналист просто перевёл всё написанное британцами на доступный язык.
"Он ничего такого остервенело пророссийского не придумал", - подчеркнул собеседник "Первого русского".
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