Чешский премьер неловко оправдался после слов Земана о взрывах: "Не могу объяснить"

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш неловко оправдался после слов президента страны Милоша Земана о взрывах на арсеналах во Врбетице в 2014 году. "Я не могу объяснить… ", - отметил он.

Ранее Земан назвал новую версию взрывов. По словам политика, он не сторонник лишь одной версии, согласно которой руку ко взрывам приложили спецслужбы России. Земан указал, что всё может быть прозаичнее: взрывы на складах - своеобразная обманка, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.

"Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию", - сказал Бабиш, комментируя слова Земана в эфире радио Frekvence 1.

При этом он отметил, что в ходе расследования с 2014 года в этом деле могло быть больше версий.

"Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий", - сказал он.