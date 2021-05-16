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Чешский посол не смог дать ответ на главный вопрос

16 мая 2021, 07:50  •  282 • Политика
Посол Чехии в России не смог дать чёткий ответ по дальнейшей работе своего ведомства. Он заявил, что официальная Прага ждёт разъяснений от Москвы по поводу внесения Чехии в список недружественных стран.
Россия опубликовала перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении неё. Среди них оказались США и Чехия. Этим странам предписано сократить найм граждан России на работу в их дипмиссиях. В частности, число русских сотрудников чешского посольства теперь не может превышать 19 человек, а американцы вообще не имеют права брать на работу русских.
На вопрос о том, как будет работать в новых условиях посольство Чехии в Москве, не смог ответить даже сам посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Его слова передаёт чешский портал irozhlas.cz. Как заявил Пивонька, официальная Прага ожидает от Москвы разъяснений по этому поводу.
Пивонька отметил, что только власти России могут точно сказать, как в перспективе отразится на "практической работе посольства и генеральных консульств" внесение Чехии в список недружественных стран. Поэтому Чехия "ждёт российской реакции", резюмировал он.
Напомним, в середине апреля Чехия заподозрила спецслужбы России в причастности к взрывам на складах в деревне Врбетице в 2014 году и объявила русских дипломатов персонами нон грата. В ответ Москва также выслала чешских дипломатических сотрудников. Россия отрицает все обвинения в причастности к взрывам.

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