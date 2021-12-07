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Чешский политик назвал "замороженными" отношения его страны с Россией

07 декабря 2021, 20:05  •  115 • Политика
Кандидат в министры иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал "замороженными" отношения его страны с Россией. Фактически он расписался в собственном бессилии.
Липавский раскрыл темы, которые поднимались в разговоре с президентом Милошем Земаном. Разговор шёл о внешней политике Чехии и о приоритетах будущего правительства страны в данном направлении.
Политик отметил, что Чехия будет вести свою внешнюю политику, исходя из обязательств перед ЕС и НАТО. Акцент будет делаться на сотрудничество со Словакией, Польшей и Венгрией, то есть членами Вишеградской группы.
По словам Яна Липавского, действующее правительство, которое возглавляет исполняющий обязанности премьера Андрей Бабиш, уже ведёт работу над "поиском нового понимания отношений с Россией". Проводится также аудит отношений между Чехией и Россией.
Кандидат в главы МИД назвал невыгодным в долгосрочной перспективе шаг, на который пошла Россия, - включение Чехии в список недружественных государств.
"Мы должны были бы стараться, чтобы эти замороженные отношения каким-то образом нормализовались", - цитирует Липавского ТАСС.
При этом он расписался в собственном бессилии: не знает, как этого достичь.

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