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Чешский министр заявил о возможной высылке всех дипломатов России: "Я готов ко всему"
20 апреля 2021, 18:25 • 160 • Политика
Вице-премьер Чехии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил о готовности выстраивать отношения с Россией с нуля. По его словам, не исключено, что в таком случае из страны придётся выслать всех сотрудников дипмиссии России.
В Чехии не исключили отправку домой всех дипломатических представителей России. С таким заявлением выступил вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.
На фоне скандала с выдворением 20 наших представителей из Чехии он указал, что Прага готова к дальнейшим действиям.
Гамачек признался, что решение Москвы зеркально ответить высылкой дипломатов стало для него неожиданным.
"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо", - сказал он.
Кроме того, политик призвал страны ЕС последовать примеру Чехии и выслать представителей дипмиссий России из своих государств.
Официальная Прага настраивается даже на радикальный вариант. По словам министра, не исключено, что отношения с Москвой придётся выстраивать с нуля.
"Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой", - пояснил Гамачек.
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