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Чешский МИД отказался от "обмена дипломатами"
23 апреля 2021, 11:30 • 47 • Политика
Стороны достигли паритета, заявил министр иностранных дел Кулганек
Число сотрудников генеральных консульств Чехии в России останется неизменным – в штатах сохранят по 32 представителя дипломатической миссии. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.
По словам министра, речь идет о взаимных мерах, направленных на выравнивание численности штатов посольств обеих стран. Москва не стала предпринимать новых действий в отношении чешских генконсульств – Прага же, заявил Кулганек, ответила взаимностью.
Так, министр отметил, что и Чехия, и Российская Федерация сохранят по 32 сотрудника – речь идет о консульствах в столицах обеих стран. Государства сохранят по семь дипломатов и по 25 сотрудников, выполняющих административно-технические функции.
Кулганек отметил, что численность может увеличиться, однако лишь на основе принципа паритета. Тем не менее, подчеркнул глава МИД, делать конкретные заявления в этом вопросе преждевременно.
Министр также объявил, что президент Чехии Милош Земан поддерживает действия кабмина в отношении России на фоне "новых обстоятельств", связанных со взрывом боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.
"Мы пошли на этот шаг после достаточно обстоятельного обсуждения как с премьер-министром Бабишем, так и с первым заместителем премьер-министра Хамачеком. Президент Земан также был проинформирован обо всем и поддержал процедуру. Это было добросовестное предложение, поступившее России – отказаться от изгнания нашего народа. Но Россия этим пространством не воспользовалась. Я, как глава дипломатии, совершенно недоволен состоянием чешско-российских отношений. Мы действовали энергично, но, смею сказать, в то же время с осторожностью и хорошей дипломатической тактикой", – заявил Кулганек в интервью Blesk.
Ранее политолог Александр Гусев заявил, что отношения между Чехией и РФ напоминают войну между двумя странами.
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