Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег

Председатель верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер призвал правительство потребовать от России извинений и денег. По его словам, это "задача на долгую перспективу".

В своём обращении к властям Фишер рекомендовал правительству от имени комитета "отважно начать ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своём программном заявлении".

"Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией", - сказал он.

Депутат также добавил, что в комитете осознают, что это - "задача на долгую перспективу".

Напомним, в октябре прошлого года депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил соболезнования гражданам Чехии после антирусского демарша нового чешского правительства. По мнению Вассермана, от новой политики пострадают прежде всего сами чехи, тем более что в ближайшее время страна "вряд ли выкарабкается" из ЕС.

Новое правительство Чехии намерено следовать традициям первого президента Вацлава Гавела. То есть будет сделан акцент на права человека и гражданское общество.

Кроме того, приоритетными объявлены отношения с Германией и Израилем, а вот взаимодействие с Россией и КНР будет пересмотрено. Политик Мартин Дворжак тогда уточнил, что прорабатывается решение о принятии чешского варианта "закона Магнитского", а значит, введение новых санкций в отношении России.