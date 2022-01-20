Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три ...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
Главная / Политика

Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег

20 января 2022, 07:25  •  43 • Политика
Председатель верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер призвал правительство потребовать от России извинений и денег. По его словам, это "задача на долгую перспективу".
В своём обращении к властям Фишер рекомендовал правительству от имени комитета "отважно начать ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своём программном заявлении".
"Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией", - сказал он.
Депутат также добавил, что в комитете осознают, что это - "задача на долгую перспективу".
Напомним, в октябре прошлого года депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил соболезнования гражданам Чехии после антирусского демарша нового чешского правительства. По мнению Вассермана, от новой политики пострадают прежде всего сами чехи, тем более что в ближайшее время страна "вряд ли выкарабкается" из ЕС.
Новое правительство Чехии намерено следовать традициям первого президента Вацлава Гавела. То есть будет сделан акцент на права человека и гражданское общество.
Кроме того, приоритетными объявлены отношения с Германией и Израилем, а вот взаимодействие с Россией и КНР будет пересмотрено. Политик Мартин Дворжак тогда уточнил, что прорабатывается решение о принятии чешского варианта "закона Магнитского", а значит, введение новых санкций в отношении России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



43
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 22:05
В идее по признанию республик Донбасса заподозрили политический расчёт
19 января 2022, 23:50
В Германии начато расследование против "Зелёных": Под подозрением глава МИД
19 января 2022, 22:05
Малышева предупредила о серьёзных побочных эффектах популярного препарата
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
19 января 2022, 23:50
Соловьёв пошёл в атаку на Чубайса. Даже о причёске не забыл
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2022, 23:50
В Германии начато расследование против "Зелёных": Под подозрением глава МИД
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!&q...
19 января 2022, 23:50
Соловьёв пошёл в атаку на Чубайса. Даже о причёске не забыл
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске неприня...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.