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Чешский чиновник ещё полгода назад проговорился о целях власовской провокации в Праге
01 мая 2020, 01:10 • 13 • Политика
Староста одного из районов Праги признался, зачем хочет установить в городе памятник власовцам. Откровения прозвучали за полгода до сноса памятника освободителю города советскому маршалу Коневу.
Ещё за полгода до варварского сноса памятника маршалу Коневу в Праге чешский чиновник открыто говорил, для чего всё это делается. Тогда речь шла об установке в столице Чехии памятника предателям-власовцам.
Откровения прозвучали в интервью старосты района Ржепорые на окраине Праги Павла Новотного. Он прямо заявил, что его цель - максимально разозлить Кремль. По словам Новотного, власовцы вызывают крайне негативные эмоции у "путинской пятой колонны", поэтому он хочет его поставить.
Теперь же к чиновнику-провокатору и ещё двоим его коллегам приставили специальную охрану "из-за опасений мести Кремля". А зачинщика сноса памятника вообще прячут в неизвестном месте.
Таким образом, вся схема провокации видна невооружённым глазом. Чешские чиновники буквально соревнуются в том, кто сильнее сможет досадить России, а потом бегут "плакаться" о "российской агрессии".
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