Ещё за полгода до варварского сноса памятника маршалу Коневу в Праге чешский чиновник открыто говорил, для чего всё это делается. Тогда речь шла об установке в столице Чехии памятника предателям-власовцам.

Откровения прозвучали в интервью старосты района Ржепорые на окраине Праги Павла Новотного. Он прямо заявил, что его цель - максимально разозлить Кремль. По словам Новотного, власовцы вызывают крайне негативные эмоции у "путинской пятой колонны", поэтому он хочет его поставить.

"При этом в Ржепорые никто не против. Я был удивлен, но у меня в этом смысле просвещённые коллеги", - цитирует его слова Forum 24.

Теперь же к чиновнику-провокатору и ещё двоим его коллегам приставили специальную охрану "из-за опасений мести Кремля". А зачинщика сноса памятника вообще прячут в неизвестном месте.

Таким образом, вся схема провокации видна невооружённым глазом. Чешские чиновники буквально соревнуются в том, кто сильнее сможет досадить России, а потом бегут "плакаться" о "российской агрессии".