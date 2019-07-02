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Чешский бойкот закончился так же быстро, как и начался. Испугались или договорились?

02 июля 2019, 12:24  •  80 • Политика
Генеральный директор "Уральских авиалиний" рассказал, почему было закрыто чешское небо, а затем добавил, что полеты возобновлены. Таким образом, чешский бойкот закончился так же быстро, как и начался. Осталось лишь понять, почему случилась отмена. Испугались или договорились?
Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов в беседе с "Ура.ру" рассказал о причинах запрета полетов российским авиакомпаниям чешскими властями. Напомним, запрет был введен для "Уральских авиалиний", "Аэрофлота" и "Победы". По словам Скуратова, до бойкота неудачно прошли переговоры между странами...
"Были межправительственные переговоры между Россией и Чехией — не нашли общий язык", - журналисты приводят следующую цитату Скуратова.
Касались переговоры именно транспортного авиасообщения, продолжил генеральный директор. В результате возникли "такие коллизии". Кстати, по словам Скуратова, полеты в Чехию уже возобновлены. Так, сегодня вылетит рейс из Екатеринбурга до Праги. Кроме того, на день запланированы два полета в Чехию - из Жуковского и Краснодара.
Телеканал "360" ранее разъяснял, что после введения запрета единственным перевозчиком, выполнявшим рейсы из Праги в Москву, оставались "Чешские авиалинии". Они летают из Шереметьева дважды в день.

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