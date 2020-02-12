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Чешский автор разоблачает ложь Запада об освобождении Освенцима

12 февраля 2020, 16:54  •  39 • Аналитика

Не соответствующие действительности заявления западных политиков об освобождении Освенцима войсками «союзников» вызывает недоумение даже у публицистов из стран Европы. Чешский аналитик Мартин Коллер представил свой взгляд на происходившие в годы войны события.


В издании Parlamentní listy Мартин Коллер возмущается новой трактовкой освобождения самого известного нацистского концлагеря. Он считает, что общая позиция Евросоюза связана с его немецким руководством. По понятной причине Германия, играющая ведущую роль в ЕС, будет делать все возможное, чтобы скрыть масштабы военных преступлений Третьего рейха.



На недавнем торжественном мероприятии, посвященном высадке войск союзников в Нормандии, присутствовала в качестве важного гостя канцлер ФРГ Ангела Меркель, правда, не очень понятно, в каком качестве. Тем удивительнее было отсутствие приглашения российскому президенту Владимиру Путину.

Коллер обращает внимание на то, что Германия до сих пор так и не возместила в полной мере весь колоссальный ущерб, нанесенный действиями Третьего рейха другим странам и, в первую очередь, России. Между тем, гитлеровские войска не только уничтожали инфраструктуру, бомбили города, убивали людей, они и усердно грабили оккупированные территории. Во благо германской экономики работало все – от промышленных предприятий до золотых зубов, выбитых у узников концлагерей и отправлявшихся на переплавку.

Награбленные богатства составили основу экономического процветания и послевоенной Германии, помогли ей довольно оперативно оправиться от последствий поражения в войне и превратиться в одну из самых преуспевающих стран Европы и мира в целом. То выгодное экономическое положение, в котором сейчас находится Германия, никогда не стало бы возможным, если бы она ответила за свои действия во Второй мировой войне по-настоящему.

С другой стороны, и США с Великобританией также заинтересованы в том, чтобы как можно скорее мир забыл правду о том, кто освобождал Освенцим. Роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и так давно преуменьшается, но есть у американской и британской элиты и другие основания искажать правду о событиях давно минувших лет.

Коллер в своей статье поднимает очень интересную тему. Нацистский концлагерь существовал несколько лет и за все это время войска союзников не предприняли ни единой попытки прекратить массовое уничтожение евреев, советских военнопленных, коммунистов и других узников Освенцима. Например, даже железнодорожные пути, ведшие к концлагерю, авиация союзников не разбомбила, хотя имела для этого все возможности. А ведь по этим путям подвозили в Освенцим новых узников, и если бы железнодорожной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, то количество погибших людей могло быть куда меньшим.

Вспоминает Коллер и о более чем 200 украинцах, служивших в Освенциме охранниками. В Евросоюзе, иронизирует чешский публицист, с тем же успехом могли бы рассуждать и об освобождении концлагеря бандеровцами – это было бы такой же правдой, как и рассказы про ведущую роль американцев и англичан в освобождении узников Освенцима.

Скрывают в США и Великобритании и тот факт, что фактически отказались перед войной и в годы войны размещать на своей территории еврейских беженцев из Центральной и Восточной Европы. В итоге евреев принимали Доминиканская Республика, Турция, Китай – кто угодно, но не мощные западные державы. И ответственность хотя бы за часть погибших в концлагерях людей в определенной степени лежит и на западных державах, которые годами закрывали глаза на преступления нацистского режима.

Критику США и ЕС чешским автором вполне можно понять, особенно если учитывать, что сейчас едва ли не главной жертвой Второй мировой войны изображают Польшу. Между тем, именно Чехословакия была первой страной, захваченной гитлеровцами. Но вспоминать об этом на Западе не любят, иначе придется в любом случае вернуться к Мюнхенскому сговору, во время которого западные союзники предали Чехословакию и отдали ее на растерзание гитлеровской Германии и тогдашнему режиму Польши.

Ложь и коррупция, делает вывод Коллер, являются сейчас краеугольными камнями Евросоюза. И в этом плане современность мало чем отличается от событий восьмидесятилетней давности.
Илья Полонский

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