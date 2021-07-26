Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же

Чешские журналисты опубликовали оскорбительный материал о русских моряках и Дне ВМФ России. Однако вынуждены были услышать неудобные вопросы от своих же читателей.

Чешские журналисты, говоря о русском параде в День Военно-морского флота, не забыли сделать оскорбительное заявление, отметив, что 325-летний день рождения русского флота - лишь одна из причин пышного торжества. На самом же деле Россия "использует праздник для демонстрации силы и презентации ВМС страны".

Как пишет "ПолитРоссия", даже читатели - простые чехи не одобрили подобное заявление. Спорили комментаторы со сказанным на страницах Novinky, где подчёркивалось, что Россия просто пытается показать всему миру свою мощь. Причём сказано это было, как нечто плохое, мол, не надо показывать силу:

Это особенно чувствуется в Крыму. Впрочем, и в Санкт-Петербурге это тоже заметно, потому что в этом регионе над Балтикой русские военные самолёты часто встречаются с натовской техникой.

Marie Novotna задала ироничный вопрос, мол, а другие государства проводят парады, чтобы показать свою слабость? Ещё один неудобный вопрос задал Vladimir Mraz:

Может ли кто-нибудь устроить хоть один военный парад за всю историю человечества, который был бы демонстрацией слабости??? Не считая парада немецких военнопленных в Москве.

А Zdenek Sustr добавил, что в случае с Прагой парад гордости - это просто демонстрация антирусской позиции. Болтать, как говорится, не мешки ворочать.

Нарастающая антирусская риторика часто переходит границы разумного в странах Европы. Удивительно, но любое событие, произошедшее в России, переворачивается с ног на голову в угоду политическим интересам конкретного оратора. Москва не обращает внимания на подобные заявления. А при поступлении просьб прокомментировать сказанное неизменно отвечает, что внутренние дела страны - это наше личное дело.

Кстати, как пишут "Невские новости", на параде в Севастополе прошли 12 кораблей Черноморского флота, а в небо над Севастопольской бухтой поднялись 26 единиц техники Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.