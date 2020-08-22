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Чешские СМИ: Россия может скрыто помогать Лукашенко в борьбе с протестами
22 августа 2020, 15:20 • 50 • Политика
Москвы надавила на Лукашенко с выборами, чтобы спровоцировать протесты, считает эксперт
Протесты, развернувшиеся в Белоруссии после выборов президента – невероятно выгодны Владимиру Путину, считает польский эксперт в области безопасности Лукаш Дычка. Долгое время Россия планировала создать в республике свои военные базы, но Лукашенко все откладывал это. Сейчас же у российских военных появилась причина разместиться в Белоруссии – это объяснят угрозой со стороны НАТО.
У России, считает эксперт, накоплен серьезный опыт в решении вопросов, когда нужно помочь правящей элите. В пример он привел ситуацию в Венесуэле и Сирии. Также он намекнул, что страна будет оказывать такую помощь скрыто и очень осторожно.
" В Венесуэле россияне научились быть своего рода "интегратором". Их спецслужбы и спецподразделения подключаются к работе еще более или менее функционирующих структур разваливающегося государства (будь то армия или полиция), чтобы постепенно заменить их плохо работающее командование и руководство", – рассказал он чешскому изданию.
Эксперт уверяет, что белорусская армия менее симпатизирует Лукашенко, чем кажется. На деле военные настроены в сторону России – по его словам, многие офицеры закончили российские военные училища.
Дычка считает, что вся ситуация в Белоруссии развернулась потому, что Кремль спланировал подобное. Москва надавила на Лукашенко с количеством голосов, чтобы спровоцировать протесты и наконец разместить свои военные базы. От действующего президента избавяться, когда тот перестанет слушаться российской власти.
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