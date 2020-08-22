Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / Политика

Чешские СМИ: Россия может скрыто помогать Лукашенко в борьбе с протестами

22 августа 2020, 15:20  •  50 • Политика
Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москвы надавила на Лукашенко с выборами, чтобы спровоцировать протесты, считает эксперт
Протесты, развернувшиеся в Белоруссии после выборов президента – невероятно выгодны Владимиру Путину, считает польский эксперт в области безопасности Лукаш Дычка. Долгое время Россия планировала создать в республике свои военные базы, но Лукашенко все откладывал это. Сейчас же у российских военных появилась причина разместиться в Белоруссии – это объяснят угрозой со стороны НАТО.
У России, считает эксперт, накоплен серьезный опыт в решении вопросов, когда нужно помочь правящей элите. В пример он привел ситуацию в Венесуэле и Сирии. Также он намекнул, что страна будет оказывать такую помощь скрыто и очень осторожно.
" В Венесуэле россияне научились быть своего рода "интегратором". Их спецслужбы и спецподразделения подключаются к работе еще более или менее функционирующих структур разваливающегося государства (будь то армия или полиция), чтобы постепенно заменить их плохо работающее командование и руководство", – рассказал он чешскому изданию.
Эксперт уверяет, что белорусская армия менее симпатизирует Лукашенко, чем кажется. На деле военные настроены в сторону России – по его словам, многие офицеры закончили российские военные училища.
Дычка считает, что вся ситуация в Белоруссии развернулась потому, что Кремль спланировал подобное. Москва надавила на Лукашенко с количеством голосов, чтобы спровоцировать протесты и наконец разместить свои военные базы. От действующего президента избавяться, когда тот перестанет слушаться российской власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
22 августа 2020, 00:40
Письмо Путину помогло? "Отравленного" Навального отпустили в Германию
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Бе...
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его...
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с...
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.