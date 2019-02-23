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Чешка Квитова и швейцарская теннисистка Бенчич сыграют в финале престижного турнира в Дубае

23 февраля 2019, 03:24  •  5 • Украина
Определились имена финалисток престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5, который проходит в Дубае.
 
Петра Квитова Reuters
 

Ими стали представительница Швейцарии Белинда Бенчич, в полуфинале в трёх сетах обыгравшая украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), а также чешка Петра Квитова, также в трёх сетах сломившая сопротивление тайваньской теннисистки Се Шувэй — 3:6, 6:2, 6:4.

Финал турнира в Дубае состоится в субботу, 23 февраля. Для Квитовой он станет уже третьим в сезоне, что является лучшим результатом среди всех спортсменок в 2019 году.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира WTA в Будапеште.

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