Червоненко предсказывает Украине массовое мародёрство

Если карантин не будет смягчён, и предприятия не начнут работать, Украина погрязнет в массовом мародёрстве, причём проплаченном или стихийном.Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.Червоненко подчеркнул, что у украинцев заканчивается не только терпение, но и средства к существованию. По его мнению, карантин, введенный из-за коронавируса, надо прекращать.«Если мы видим во Франции и в других странах уже начинается протест осознанный против этого опробования системы управляемости, ведь мы же точно не знаем и никто не знает, сколько людей из тех, что погибли – от коронавируса или от других болезней. В том числе, от стрессовых атак, атак страха.А у Украины, в моем понимании, если мы хотим остаться как страна, при том, что у людей нет запаса прочности, если мы не вернемся на работу, нас ждут проблемы еще похлеще, чем то, что мы видели с лесами, загрязнением, Чернобыльской зоной», – сказал он.В качестве примера, он привел криминальную хронику в столице Украины за прошлую субботу накануне Пасхи.« В Киеве сгорело четыре ресторана. Мнение среднего бизнеса однозначное – поджоги. Самое главное – это борьба за новые площадки для строек, для многоэтажек… Я, как безопасник, вижу – сейчас начнется проплаченные или стихийное мародерство», – предупредил Червоненко.Отметим, действительно, из-за долгого карантина украинцы уже встают на путь криминала.