|
Червоненко предсказывает Украине массовое мародёрство
21 апреля 2020, 19:10 • 112 • Украина
Если карантин не будет смягчён, и предприятия не начнут работать, Украина погрязнет в массовом мародёрстве, причём проплаченном или стихийном.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
Червоненко подчеркнул, что у украинцев заканчивается не только терпение, но и средства к существованию. По его мнению, карантин, введенный из-за коронавируса, надо прекращать.
А у Украины, в моем понимании, если мы хотим остаться как страна, при том, что у людей нет запаса прочности, если мы не вернемся на работу, нас ждут проблемы еще похлеще, чем то, что мы видели с лесами, загрязнением, Чернобыльской зоной», – сказал он.
В качестве примера, он привел криминальную хронику в столице Украины за прошлую субботу накануне Пасхи.
« В Киеве сгорело четыре ресторана. Мнение среднего бизнеса однозначное – поджоги. Самое главное – это борьба за новые площадки для строек, для многоэтажек… Я, как безопасник, вижу – сейчас начнется проплаченные или стихийное мародерство», – предупредил Червоненко.
Отметим, действительно, из-за долгого карантина украинцы уже встают на путь криминала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2020, 23:35
|
17 апреля 2020, 22:10
|
17 апреля 2020, 07:10
|
16 апреля 2020, 09:29
|
16 апреля 2020, 23:10
|
19 апреля 2020, 02:05
|
21 апреля 2020, 09:10