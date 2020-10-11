Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг стало известно несколько лет назад после её одиночного пикета у здания парламента и отказа ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. За это девочку-подростка предложили номинировать на Нобелевскую премию. Но лауреатом она так и не стала.

А в прошлом году Грета прославилась своим дерзким выступлением, получив прозвище "девочки, обвинившей президентов". Тунберг тогда резко высказалась в адрес мировых лидеров, которые, дескать, мало внимания уделяют проблемам климата.

Теперь экоактивистка оскандалилась на весь мир, выступив с новым призывом. На этот раз она столь же дерзко, как поучала президентов, взялась у себя в Twitter агитировать американцев.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США - это нечто большее", - заявила девочка, тут же признавшись, что и "с точки зрения климата этого очень далеко".

А потом чертыхнулась, но всё же высказалась, призвав граждан США голосовать за определённого кандидата.

Под постом оказалось немало откликов удивлённых её призывом американцев. Многие открыто указывают на то, что девочка-иностранка таким образом вмешивается в политику США.

Обратили на это внимание и в России, которую, напомним, вот уже четыре года голословно обвиняют во "вмешательстве" в американские выборы - 2016.

Ведущая телеканала "Россия-1" Наиля Аскер-заде в своём авторском Telegram-канале "Наиля" прямо указывает, что "несовершеннолетние граждане Швеции оказывают влияние на выборы в США".

В Рунете нашлось немало тех, кто теперь иронично интересуется: будут ли Швецию ждать санкции за высказывание Греты?

"Как тебе такое вмешательство, Майк Помпео? Санкции против Швеции будут?" - пишет пользователь "Барак Обмана @barak_obmana".

"Санкции против Швеции будут?" - интересуется и Дубравка @Iva3Iva.

"А это не является прямым вмешательством в выборы?" - вопрошает @zaliqh9qem34i2.