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Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом

11 октября 2020, 12:35  •  119 • Политика
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, известная также как "девочка, обвинившая президентов", оскандалилась на весь мир, выступив с новым призывом. Больше всего удивились американцы, которых она призвала голосовать за определённого кандидата на предстоящих выборах в США. Девушка при этом чертыхнулась, но всё же высказалась.
Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг стало известно несколько лет назад после её одиночного пикета у здания парламента и отказа ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. За это девочку-подростка предложили номинировать на Нобелевскую премию. Но лауреатом она так и не стала.
А в прошлом году Грета прославилась своим дерзким выступлением, получив прозвище "девочки, обвинившей президентов". Тунберг тогда резко высказалась в адрес мировых лидеров, которые, дескать, мало внимания уделяют проблемам климата.
Теперь экоактивистка оскандалилась на весь мир, выступив с новым призывом. На этот раз она столь же дерзко, как поучала президентов, взялась у себя в Twitter агитировать американцев.
"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США - это нечто большее", - заявила девочка, тут же признавшись, что и "с точки зрения климата этого очень далеко".
А потом чертыхнулась, но всё же высказалась, призвав граждан США голосовать за определённого кандидата.
Под постом оказалось немало откликов удивлённых её призывом американцев. Многие открыто указывают на то, что девочка-иностранка таким образом вмешивается в политику США.
Обратили на это внимание и в России, которую, напомним, вот уже четыре года голословно обвиняют во "вмешательстве" в американские выборы - 2016.
Ведущая телеканала "Россия-1" Наиля Аскер-заде в своём авторском Telegram-канале "Наиля" прямо указывает, что "несовершеннолетние граждане Швеции оказывают влияние на выборы в США".
В Рунете нашлось немало тех, кто теперь иронично интересуется: будут ли Швецию ждать санкции за высказывание Греты?
"Как тебе такое вмешательство, Майк Помпео? Санкции против Швеции будут?" - пишет пользователь "Барак Обмана @barak_obmana".
"Санкции против Швеции будут?" - интересуется и Дубравка @Iva3Iva.
"А это не является прямым вмешательством в выборы?" - вопрошает @zaliqh9qem34i2.

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