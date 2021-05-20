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"Черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов
20 мая 2021, 20:55 • 114 • Политика
Наши знаменитости "несут угрозу" нацбезопасности Незалежной
Киевские власти продолжают изгаляться в антироссийском ключе. На этот раз в тамошнем Минкульте объявили о страшной опасности, которая исходит от нескольких наших артистов.
В перечень, где собраны фамилии "отъявленных злодеев" по украинской версии, попали знаменитые актеры, которые полюбились российскому зрителю по телесериалам.
Так, в Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов. Решение о включении артистов в "черный список" Минкульт принял накануне, 19 мая, передает РИА "Новости".
Причины такого решения, а также иные подробности пока не сообщаются.
Игорь Петренко завоевал любовь российского телезрителя после выхода на экраны сериалов "Герой нашего времени" и "Курсанты". Также артист снялся в кинофильмах "Водитель для Веры", "Союз спасения" и других.
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