Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

"Черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов

20 мая 2021, 20:55  •  114 • Политика
Мария Миронова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наши знаменитости "несут угрозу" нацбезопасности Незалежной
Киевские власти продолжают изгаляться в антироссийском ключе. На этот раз в тамошнем Минкульте объявили о страшной опасности, которая исходит от нескольких наших артистов.
В перечень, где собраны фамилии "отъявленных злодеев" по украинской версии, попали знаменитые актеры, которые полюбились российскому зрителю по телесериалам.
Так, в Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов. Решение о включении артистов в "черный список" Минкульт принял накануне, 19 мая, передает РИА "Новости".
Причины такого решения, а также иные подробности пока не сообщаются.
Игорь Петренко завоевал любовь российского телезрителя после выхода на экраны сериалов "Герой нашего времени" и "Курсанты". Также артист снялся в кинофильмах "Водитель для Веры", "Союз спасения" и других.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Петренко Игорь & Кристина (@ikpetrenko)
Одними из самых ярких ролей Марии Мироновой стали работы в кинолентах "Следователь Тихонов", "Ночной дозор" и других.
Игорь Копылов порадовал российского зрителя своими работами в популярных телесериалах "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей", а также других кинопроектах.
Отметим, в "черном списке" украинцев также значится Олег Газманов, Юлия Чичерина, певица Валерия и другие российские артисты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 12:40
"Дали прочитать нужный текст": Зеленский за пять секунд сдал план борьбы Киева за Минск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.