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«Черный список олигархов Путина» - начало предвыборной кампании в США?

09 декабря 2018, 03:24  •  27 • Политика
Власти Великобритании составили «черный список бизнесменов, близких к Владимиру Путину». В шорт-лист вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска
Автор:
Тер-Газарян Арам
Олигархическую тройку начнут использовать в качестве болевой точки в борьбе против Кремля. Также в список вошли братья Ротенберги и Игорь Сечин. Обнародованный список этих фамилий премьер-министр Тереза Мэй уже поручила передать представителям спецслужб союзников Великобритании, чтобы указанным бизнесменам ограничили возможность работать на территории королевства и в других странах. Поводом для ужесточения мер стала история с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
К чему они клонят
Нынешний черный список - продолжение антироссийской политики коллективного Запада, где первым союзником у США выступает Великобритания. Именно от Лондона исходят основные инициативы против Кремля, которые поддерживаются американцами. Потому англичане и находятся в постоянном режиме поиска новых поводов уколоть Россию, инициируют информационные вбросы и всячески провоцируют нашу страну. Официальный Лондон понять можно – Brexit спровоцировал серьезные проблемы с европейскими партнерами, и поддержка Соединенных Штатов сейчас очень важна.
Чем сильнее напряжение, тем ощутимее поддержка США. Поэтому ситуация обостряется с каждым месяцем. Сегодня список решили связать непосредственно с персоной Путина, чтобы предать происходящему помпезность и политическую направленность.
Геополитическая конфигурация складывается таким образом, что это – еще не предел. Подобного рода шаги будут и дальше предприниматься. Сложно сказать, где точно прочерчена эта красная линия. Но понятно, что она будет сопряжена с военным столкновением. Запад уже начинает готовить почву и к такому развитию событий. Если верить опросам, американские военные все больше верят в вероятность войны с Россией,

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