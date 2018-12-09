«Черный список олигархов Путина» - начало предвыборной кампании в США?

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Тер-Газарян Арам

Олигархическую тройку начнут использовать в качестве болевой точки в борьбе против Кремля. Также в список вошли братья Ротенберги и Игорь Сечин. Обнародованный список этих фамилий премьер-министр Тереза Мэй уже поручила передать представителям спецслужб союзников Великобритании, чтобы указанным бизнесменам ограничили возможность работать на территории королевства и в других странах. Поводом для ужесточения мер стала история с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

К чему они клонят

Нынешний черный список - продолжение антироссийской политики коллективного Запада, где первым союзником у США выступает Великобритания. Именно от Лондона исходят основные инициативы против Кремля, которые поддерживаются американцами. Потому англичане и находятся в постоянном режиме поиска новых поводов уколоть Россию, инициируют информационные вбросы и всячески провоцируют нашу страну. Официальный Лондон понять можно – Brexit спровоцировал серьезные проблемы с европейскими партнерами, и поддержка Соединенных Штатов сейчас очень важна.

Чем сильнее напряжение, тем ощутимее поддержка США. Поэтому ситуация обостряется с каждым месяцем. Сегодня список решили связать непосредственно с персоной Путина, чтобы предать происходящему помпезность и политическую направленность.