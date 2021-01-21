Чернышенко провел посвященное Году науки и технологий заседание

Под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента Андрея Фурсенко 20 января состоялось заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий.

«План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил президент. В предложениях, которые к нам поступили, все мероприятия так или иначе созвучны основным показателям», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что масштабные исследовательские, инфраструктурные проекты должны быть направленны на преодоление современных вызовов и подтвердить статус России как равноправного партнера в ряду стран — лидеров научно-технологического развития.

«Россия обладает мощнейшим интеллектуальным потенциалом, который мы вкладываем в развитие принципиально новых научных направлений — природоподобных технологий, в работу геномных центров и мегаустановок мирового уровня: Курчатовский синхротрон, токамак, реактор ПИК в Гатчине. Год науки и технологий, уверен, даст правильный импульс уже имеющимся федеральным научным программам в нашей стране и станет хорошим подспорьем для развития новых идей и начинаний», — подчеркнул президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что этот год должен кардинально изменить общественное сознание о значимости науки во всех сферах жизни. В свою очередь, заместитель начальника Управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский отметил, что одна из ключевых задач проведения Года — сформировать комплексное представление граждан России о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В ходе совещания отмечалось, что проектом плана в рамках подготовки Года науки и технологий предусмотрено проведение серии масштабных мероприятий научно-исследовательского характера, направленных на популяризацию достижений российских ученых в РФ и за ее пределами. Отдельный блок посвящен поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля — День российской науки.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Кроме того, глава государства поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.