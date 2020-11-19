Чернышенко обсудил с операторами вопрос дозвона россиян в поликлиники

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг, 19 ноября, провел оперативное совещание с операторами связи по вопросу дозвона граждан до медучреждений.

«В нем приняли участие операторы связи, представители Сбербанка и ответственные за цифровизацию в регионах РФ», — сообщил ТАСС источник в правительстве.

Проработать проблему с невозможностью дозвониться в поликлиники в период пандемии коронавируса поручил Чернышенко президент Владимир Путин накануне на совещании с членами правительства.

Тот в свою очередь пообещал оперативно доложить о решении этого вопроса, уточнив, что для этого необходимо дополнительно проработать эту проблему с операторами, чтобы обеспечить «расширение каналов».

Также вице-премьер пообещал проработать с операторами, обеспечивающими перевозку врачей, интеграцию с единой системой автоматической идентификации. Благодаря этому врачей можно будет автоматически обеспечивать транспортом.

В этот же день стало известно, что руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко предложение создать систему SMS-вызова скорой помощи. Отмечалось, что в ряде населенных пунктов этим способ вызова врачей уже пользуются глухонемые пациенты.