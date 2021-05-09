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Чернышенко назначили членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
09 мая 2021, 19:05 • 58 • Политика
Заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко назначили членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано 8 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Сидоренко В.В. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.», — говорится в документе.
При этом прекращаются полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ Валерия Сидоренко.
22 апреля правительством были внесены изменения в закон «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ». Ими в законодательстве вводится новый экспертно-аналитический орган ВЭБ.РФ — координационные комитеты. К их полномочиям предлагается отнести управление институтами развития, в том числе путем определения ключевых показателей эффективности деятельности этих институтов.
В феврале сообщалось, что состав правления ВЭБ.РФ обновился в рамках реформы институтов развития. Так, членами обновленного состава стали шесть новых членов правления, в том числе бывший глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский, который занял должность старшего банкира ВЭБ.РФ, а также заместители председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун.
Новым членом правления стал старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. При этом состав правления покинули первый зампред ВЭБ.РФ, бывший глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, а также заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, входивший в правление с 2007 года.
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