Чернышенко назначили членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ

Заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко назначили членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано 8 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Сидоренко В.В. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.», — говорится в документе.

При этом прекращаются полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ Валерия Сидоренко.

22 апреля правительством были внесены изменения в закон «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ». Ими в законодательстве вводится новый экспертно-аналитический орган ВЭБ.РФ — координационные комитеты. К их полномочиям предлагается отнести управление институтами развития, в том числе путем определения ключевых показателей эффективности деятельности этих институтов.

В феврале сообщалось, что состав правления ВЭБ.РФ обновился в рамках реформы институтов развития. Так, членами обновленного состава стали шесть новых членов правления, в том числе бывший глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский, который занял должность старшего банкира ВЭБ.РФ, а также заместители председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун.

Новым членом правления стал старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. При этом состав правления покинули первый зампред ВЭБ.РФ, бывший глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, а также заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, входивший в правление с 2007 года.