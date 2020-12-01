Чернышенко и Орешкин вошли в состав совета директоров «Почты России»

Помощник президента РФ Максим Орешкин возглавил совет директоров «Почты России», в состав совета впервые вошел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 1 декабря на портале правовой информации.

В обновленный состав совета директоров «Почты России» также вошли глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В то же время совет покинули Николай Никифоров и Константин Носков.

13 ноября сообщалось, что программа повышения заработной платы сотрудникам основного производства «Почты России» охватила почти 264 тыс. человек. Общий объем финансирования программы превысил 12 млрд рублей.

Процент увеличения заработной платы варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.