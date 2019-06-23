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Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе
23 июня 2019, 13:39 • 51 • Украина
Россиянин Артём Черноусов занял первое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх 2019 года в Минске.
РИА Новости
Российский стрелок набрал 241,4 балла.
Вторым стал украинец Олег Омельчук с результатом 239,6 балла. Замкнул тройку лучших представитель Латвии Лаурис Страутманис (219,3).
Для Черноусова это уже второе золото ЕИ-2019. 22 июня он в паре с Виталиной Бацарашкиной выиграл соревнования в той же дисциплине в миксте.
Ранее россиянка Оноприенко стала чемпионкой ЕИ-2019 по самбо в категории до 64 кг.
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