Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе

Россиянин Артём Черноусов занял первое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх 2019 года в Минске.

Российский стрелок набрал 241,4 балла.

Вторым стал украинец Олег Омельчук с результатом 239,6 балла. Замкнул тройку лучших представитель Латвии Лаурис Страутманис (219,3).

Для Черноусова это уже второе золото ЕИ-2019. 22 июня он в паре с Виталиной Бацарашкиной выиграл соревнования в той же дисциплине в миксте.

Ранее россиянка Оноприенко стала чемпионкой ЕИ-2019 по самбо в категории до 64 кг.