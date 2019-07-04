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Чернокожую певицу Дисней выбрал на роль русалочки Ариэль
04 июля 2019, 09:54 • 61 • В мире
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Стало известно о том, что киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма "Русалочка" 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Пока не сообщается, в чем именно новоявленной Ариэль удалось обойти своих конкуренток. Запись о назначении Бэйли на новую роль уже размещена в Twitter, а сама девушка написала в своем аккаунте, что "мечты сбываются".
Отметим, что Бэйли известна как исполнительница RnB-композиций, она выступает в составе группы Chloe x Halle. Что касается мира кино, то роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.
В ремейке также снимутся звезда фильма "Комната" Джейкоб Трембл, которому досталась роль друга Ариэль Флаундера, и дважды номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти, получившая роль главной злодейки мультфильма морской ведьмы Урсулы.
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