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Черногория "открывает двери" для русских: Названа дата снятия всех ограничений

06 августа 2020, 19:50  •  55 • Политика
Черногория "открывает двери" для русских туристов. Уже названа дата снятия всех ограничений.
В частности, въезд в страну российским туристам без каких-либо ограничений разрешён с завтрашнего дня - с 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе черногорского кабмина.
Там уточнили, что также опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий.
"В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", - указано в сообщении.
Напомним, Черногория сняла ограничения на авиасообщение с Россией. Как напомнил в интервью телеканалу "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, сейчас в стране наиболее подходящий сезон для отдыха.
Черногория всегда оставалась популярным для туристов направлением. Однако всё зависит от того, как принимающая сторона будет обеспечивать безопасность. Кроме того, двусторонние рейсы пока не были восстановлены.
"Вполне возможно, что в ряду тех стран, которые могут открыться во второй половине августа или сентябре, Черногория может занять это место", - прогнозирует эксперт.
Перспективы для дальнейшего открытия границ самые разные, поэтому реальность может отличаться от планов туроператоров и граждан.

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