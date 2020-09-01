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Черногория проголосовала за Православие - эксперты об итогах выборов

01 сентября 2020, 00:00  •  78 • Политика
Успех оппозиции на выборах в Черногории говорит о том, что население страны проголосовало за сохранение Православия и продолжение диалога с Россией.
Президент Черногории Мило Джуканович максимально ухудшил отношения с Россией, поэтому победа оппозиции на выборах для Москвы намного предпочтительнее. Об этом рассказал телеканалу "360" политолог Сергей Марков.
Напомним, выборы прошли 30 августа. По предварительным данным, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) набрала чуть больше 35% голосов, а оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" заняла второе место, получив более 32,5%.
Эксперт добавил, что Джуканович руководил страной с 1991 года, но у ЕС и США почему-то не было претензии к нему по вопросу о несменяемости власти. При этом с подачи политика Черногория вступила в НАТО, хотя население выступало против, и разорвала союз с Сербией.
Не стоит забывать про массовые аресты граждан РФ, которых обвинили в шпионаже и подготовке госпереворотов. Макаров также считает Джукановича "мафиози", который пытается расколоть Русскую Православную Церковь.
"Новые оппозиционные силы, которые, возможно, придут к власти в Черногории, являются православно-ориентированными, российско-ориентированными, сербско-ориентированными", - уверен он.
Как прогнозирует профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, успех черногорской оппозиции также может оказаться экономически выгодным для Москвы, так как позволит расширить географию поставок газа и упростить работу с балканскими странами. Он не исключает, что в Черногории произойдёт радикальная смена ориентиров.
"Когда в перспективе будет союз с Сербией и появится коалиция, заинтересованная в развитии отношений с Россией. Это подарок судьбы, если так получится", - добавил он в интервью Ura.ru.
С этой позицией солидарен председатель комитета Государственный думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов. Он считает, что население страны проголосовало за сохранение Православия и дружбы с Россией.
А вот для глобалистов итоги выборов оказались непредсказуемыми, ибо они недооценили важность веры.
"Православие всё в большей степени становится фактором международной политики, консолидирующим здоровые демократические силы современного общества", - рассказал депутат изданию "ПолитЭксперт".

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