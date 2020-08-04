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Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует
04 августа 2020, 23:50 • 86 • Политика
Черногория предпочла российских туристов украинским. Для отдыхающих из РФ сняты все ограничения, в то время как украинцы по-прежнему не в зелёной зоне. Киев негодует.
Выходцам с Украины запрещено приезжать в страну на своих автомобилях и прилетать в составе туристических групп. Своё возмущение во вторник высказал украинский консул в Черногории Михаил Шматов. Он обратил внимание, что Украина в этом году обеспечивает Черногорию стабильным туристическим потоком. Однако сотрудничество с Киевом, по всей видимости, не сильно заинтересовало Подгорицу.
Консул пожаловался на дискриминацию и призвал Черногорию к "элементарному уважению".
Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал депортации работающих в стране украинских гастарбайтеров, которые игнорируют санитарные предписания. Заробитчане 46 раз нарушили правило двухнедельного карантина, подвергая опасности жителей республики, отметил глава эстонской дипломатии.
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