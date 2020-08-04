Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует

Выходцам с Украины запрещено приезжать в страну на своих автомобилях и прилетать в составе туристических групп. Своё возмущение во вторник высказал украинский консул в Черногории Михаил Шматов. Он обратил внимание, что Украина в этом году обеспечивает Черногорию стабильным туристическим потоком. Однако сотрудничество с Киевом, по всей видимости, не сильно заинтересовало Подгорицу.

"Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в зелёную зону. Без всяких условий, Карл! Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, находится в ограниченных правах", - пишет дипломат в Facebook.

Консул пожаловался на дискриминацию и призвал Черногорию к "элементарному уважению".

Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал депортации работающих в стране украинских гастарбайтеров, которые игнорируют санитарные предписания. Заробитчане 46 раз нарушили правило двухнедельного карантина, подвергая опасности жителей республики, отметил глава эстонской дипломатии.