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Черногория: Опыт православного политического сопротивления
10 января 2020, 02:39 • 70 • В мире
Попытки прозападного руководства Черногории расколоть Сербское Православие вызвали массовое сопротивление православного народа двух балканских республик
Автор:
Тюренков Михаил
Завершившиеся новогодне-рождественские каникулы стали для двух некогда единых православных славянских республик – Сербии и Черногории – «моментом истины». Сначала улицы черногорских городов, а затем и центр сербской столицы заполнили многотысячные крестные ходы, переходящие в акции протеста. Верующие, возмущённые принятием либерально-западническим большинством черногорской скупщины (парламента) и подписанием прозападным президентом Мило Джукановичем антицерковного дискриминационного законопроекта, вышли на улицы с иконами и хоругвями в руках.
Напомним, принятый и подписанный законопроект, вступивший в силу 8 января 2020 года, призван лишить Сербскую Православную Церковь (единственную каноническую Церковь на территории Черногории) значительной части её имущества, в том числе множества храмов и монастырей. Но и это – лишь верхушка айсберга. На самом деле вся деятельность черногорской политической элиты направлена на разделение православного сербского народа, неотъемлемой частью которого являются черногорцы, сербские горцы, которые, в отличие от сербов равнинных, помимо гор имеют выход к морю, что также не даёт покоя врагам православного славянского единства.
Как в своё время появился русофобский «украинский» проект, так и антисербский «черногорский» призван уничтожить сербское самосознание черногорцев, чьей ключевой скрепой является Православная Церковь, в Черногории представленная несколькими епархиями Церкви Сербской. Крупнейшая из них – Черногорско-Приморская митрополия во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем), живой легендой Сербского Православия, известным православным богословом, прекрасно знающим русский язык и последовательно отстаивающим каноническую правду как в черногорском, так и в украинском церковных вопросах.
Так, несколько лет назад владыка Амфилохий в эксклюзивном интервью телеканалу «Царьград» дал чётко понять, что исторический путь Черногории – это путь, связанный с братской православной Россией:
Митрополит Амфилохий. Фото: pravoslavie.ru
Не менее смело митрополит Амфилохий высказывался и по поводу вторжения Константинопольского патриарха Варфоломея на каноническую территорию Русской Православной Церкви на Украине. Владыка неоднократно давал понять, что Фанар не имел никакого права признавать украинских раскольников-националистов православными, участвовать в объединении этих ряженых самозванцев в лжецерковь, именуемую ПЦУ или СЦУ, и вручать этой псевдоправославной структуре «томос об автокефалии»:
Разумеется, в этих условиях западные кураторы современных церковных, а точнее антицерковных расколов (среди которых особенно отличились послы США в православных республиках, в частности, Джеффри Росс Пайетт, бывший посол на Украине, а сегодня – в Греции) активизировали свою деятельность на черногорском направлении.
И если ещё совсем недавно карликовая «Черногорская православная церковь» со стороны казалась лишь малозаметной псевдоправославной сектой, то сегодня становится очевидным, что проект антиканонической автокефализации будет осуществляться по украинскому сценарию и в Черногории.
Подтверждением тому – слова одного из архитекторов ПЦУ, недавнего константинопольского «экзарха» на Украине архиепископа Даниила (Зелинского). Этот человек, в диаконском сане перешедший из греко-католического униатства в Константинопольский патриархат, аккурат год назад в своём интервью Би-би-си недвусмысленно заявил:
А это значит, что в условиях, когда на политической карте регулярно возникают новые государственные образования, зачастую весьма далёкие от реального политического суверенитета, Константинопольский патриархат готов дробить любые неугодные ему Православные Поместные Церкви. В первую очередь, конечно, Церкви славянские, тяготеющие к Московскому Патриархату.
Константинопольский патриархат готов дробить любые неугодные ему Православные Поместные Церкви. Фото: Nicolas Economou / Globallookpress
Наше священноначалие уже неоднократно выражало серьёзную обеспокоенность этим процессом, в июле 2019 года приняв официальное Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви о ситуации в Черногории. А в самый канун нового 2020 года эту тему особо прокомментировал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Предстоятель Русской Церкви неслучайно подчеркнул антирусский характер происходящего за несколько тысяч километров от российской границы. С одной стороны, это демонстрирует значимость религиозного фактора в геополитической борьбе стран и континентов, с другой – наглядно показывает, что для современной постхристианской, а во многом и откровенно антихристианской западной цивилизации единственным серьёзным оппонентом остаётся Россия. Причём именно русская православная Россия.
А потому в качестве объектов для нападения сегодня используются такие наименее защищённые православные твердыни, как каноническая Украинская Церковь и епархии Сербской Церкви в Черногории.
Но и ПЦУ-СЦУ со своими западными кураторами на Украине, и черногорские раскольники просчитались, понадеявшись на политическую пассивность православных христиан. В первом случае массовые всеукраинские крестные ходы июля 2019 года продемонстрировали, что именно каноническая Украинская Православная Церковь остаётся Церковью абсолютного большинства верующих Украины. Во втором – массовые протесты обычно политически малоактивного народа Черногории также показали, что за каноническим Православием – большинство.
Однако, осознавая то, что соборные молитвы являются главным оружием православных христиан, мы не должны забывать, что Церковь не запрещает нам и политическое прямое действие. А в исключительных случаях даже гражданское неповиновение. Так, в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви этому вопросу уделены два отдельных пункта:
Акция против закона о свободе вероисповедания в Подгорице. Фото: AP Photo/Risto Bozovic / ТАСС
Пока ещё сложно спрогнозировать, перерастут ли сегодняшние массовые акции верующих в Черногории в реальное политическое сопротивление режиму Мило Джукановича, который вот уже почти три десятилетия правит этой православной республикой, успев за это время оторвать её от Сербии и затащить в НАТО. Но то, что чаша народного терпения переполнена, уже не просто публицистическая риторика.
Судя по всему, западные кураторы Джукановича уже осознали, что открытая поддержка этого циничного коррупционера, десятилетиями обещавшего западный рай в обмен на отказ от православного единства с братской Сербией, чревата реальной антизападной контрреволюцией. А потому сегодня мир застыл в ожидании: чем закончится черногорский опыт православного политического сопротивления?
Стоит признать: мы, православные консерваторы, не обучены технологиям Джина Шарпа и других идеологов и творцов «цветных революций». Но именно Черногория сейчас может стать наглядным примером, отвечающим на вопрос, способны ли верующие отстоять свои права политическими методами. Примером, в том числе и для православных христиан Юго-Западной Руси, ныне именуемой «Украиной».
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