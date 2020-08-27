Черногория дорого заплатит за попытку подлизаться к ЕС - политолог

Украина, Грузия и Черногория, а также ещё три страны Европы присоединились к санкциям Евросоюза против России, введённым в качестве мести за воссоединение с Крымом. По мнению политолога Владислава Ганжары, Черногория дорого заплатит за то, что присоединилась к антироссийским санкциям.

Всего к крымским санкциям ЕС против России присоединились шесть стран. Это Черногория, Норвегия, Албания, а также Грузия, Украина и Исландия. И если присоединение Норвегии к санкциям понятно - скандал с высылкой российского дипломата говорит сам за себя, появление в списке Черногории вызывает вопросы, отмечает политолог.

"В этом списке стран наиболее удивительной выглядит Черногория, ведь у нас дружественные отношения, например в сфере туризма", - указал Владислав Ганжара в беседе с Nation News.

Он предположил, что это связано со стремлением Черногории войти в состав Евросоюза. Однако, по мнению политолога, попытка выслужиться перед Брюсселем может дорого обойтись этой стране. Черногория - страна с одной из самых слабых экономик Европы. Она не входит в Евросоюз, поэтому ей не приходится ждать поддержки ЕС после зеркального ответа РФ на введённые санкции, предупредил эксперт.