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Черногория дорого заплатит за попытку подлизаться к ЕС - политолог
27 августа 2020, 09:05 • 28 • Политика
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму, среди которых Украина, Грузия и Черногория. Последней грозят большие экономические потери, если Россия применит контрсанкции.
Украина, Грузия и Черногория, а также ещё три страны Европы присоединились к санкциям Евросоюза против России, введённым в качестве мести за воссоединение с Крымом. По мнению политолога Владислава Ганжары, Черногория дорого заплатит за то, что присоединилась к антироссийским санкциям.
Всего к крымским санкциям ЕС против России присоединились шесть стран. Это Черногория, Норвегия, Албания, а также Грузия, Украина и Исландия. И если присоединение Норвегии к санкциям понятно - скандал с высылкой российского дипломата говорит сам за себя, появление в списке Черногории вызывает вопросы, отмечает политолог.
Он предположил, что это связано со стремлением Черногории войти в состав Евросоюза. Однако, по мнению политолога, попытка выслужиться перед Брюсселем может дорого обойтись этой стране. Черногория - страна с одной из самых слабых экономик Европы. Она не входит в Евросоюз, поэтому ей не приходится ждать поддержки ЕС после зеркального ответа РФ на введённые санкции, предупредил эксперт.
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