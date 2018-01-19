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Черногория больше не обвиняет Россию в попытке госпереворота

19 января 2018, 10:39  •  259 • Политика
СМИ сообщают о том, что в Черногории исключили Россию из дела о "попытке госпереворота" в 2016 году
Россия больше не фигурирует в деле о "попытке государственного переворота" в Черногории в 2016 году. Об этом сообщают в "Демократическом фронте", лидер которых проходил главным обвиняемым по этому делу. По словам представителей партии, прокурор сам признал слабость своих аргументов, а также то, что не было фактических доказательств о причастности России.
"Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться. Тем более, что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств", - отметили в "Демократическом фронте".
Напомним, в начале лета прошлого года помощник госсекретаря США Джон Хефферн объявил, якобы Москва пыталась не только сорвать их, но и устроить госпереворот из-за вступления в НАТО. Черногория официально вступила в альянс 5 июня. Она стала 29-м членом НАТО.

"В прошлом году собрались несколько российских агентов, - объявил Джон Хефферн на конференции в Вашингтоне. - Они использовали разные механизмы для того, чтобы подорвать выборы".

МИД России отверг обвинения в причастности к "попытке госпереворота" в Черногории.

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