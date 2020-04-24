"Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность

Удаленно, из дома, на самоизоляции, в интернете – этот набор слов вполне себе достойно характеризует условия жизни людей в период пандемии. Изменения, которые произошли во всем – от семейных отношений до экономических – удивительны и тревожны одновременно. Их последствия сейчас просчитывают международные и национальные ведомства, изо всех сил пытаясь спрогнозировать глобальное будущее. И это эффект всего-то двух месяцев. Средства коммуникации сейчас, особенно интернет, важны как никогда. Они стали едва ли не главным драйвером экономики. Причем во всех сферах – от производства до развлечений. Спектакли, концерты, кино, вечеринки и встречи – кажется, что буквально все перетекло в онлайн. Однако это не совсем верное впечатление, хотя тенденция налицо, разъяснила в комментарии для радио Sputnik Полина Колозариди, преподаватель НИУ ВШЭ, координатор Клуба любителей интернета и общества.

Но давайте признаемся честно: может ли вам ваш домашний, пусть и большой, телек и стриминговый сервис заменить поход в кинотеатр на премьеру долгожданного фильма? Особенно после нынешних условий отложенных релизов. Причем в компании единомышленников, пусть и незнакомцев, или с близким человеком, с которым можно увлеченно поедать попкорн. Вам достаточно смотреть концерты любимого исполнителя онлайн и не чувствовать драйва толпы таких же фанатов, как и вы, обходиться без этой энергетики, без ощущения музыкальных вибраций во всем теле? Вы готовы остаться без театрального бинокля, без самого запаха театра, без звука аплодисментов публики и криков "браво"? Этот список вопросов можно продолжать бесконечно. Ответ на них один: полный набор ощущений оффлайн виртуальное пространство заменить не способно. Значит, когда закончится пандемия, мы с вами обязательно физически пойдем на концерты, в кино, в клубы и бары, на форумы и фестивали, будем устраивать вечеринки и творческие посиделки. Надо только чуть-чуть подождать. И не забывать, как на самом деле прекрасен реальный, а не виртуальный мир.