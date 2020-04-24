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"Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность

24 апреля 2020, 21:10  •  11 • Аналитика
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Удаленно, из дома, на самоизоляции, в интернете – этот набор слов вполне себе достойно характеризует условия жизни людей в период пандемии. Изменения, которые произошли во всем – от семейных отношений до экономических – удивительны и тревожны одновременно. Их последствия сейчас просчитывают международные и национальные ведомства, изо всех сил пытаясь спрогнозировать глобальное будущее. И это эффект всего-то двух месяцев. Средства коммуникации сейчас, особенно интернет, важны как никогда. Они стали едва ли не главным драйвером экономики. Причем во всех сферах – от производства до развлечений. Спектакли, концерты, кино, вечеринки и встречи – кажется, что буквально все перетекло в онлайн. Однако это не совсем верное впечатление, хотя тенденция налицо, разъяснила в комментарии для радио Sputnik Полина Колозариди, преподаватель НИУ ВШЭ, координатор Клуба любителей интернета и общества.
"Это очень важно – как было, не будет. При этом очень важно, что нет какого-то единого статуса сейчас, потому что кто-то сумел перевести в онлайн свои мероприятия, события, концерты, музеи, часть вечеринок. Это в первую очередь смогли сделать институции и организации, которые находятся в крупных городах, где, с одной стороны, жесткие меры карантина, а с другой стороны, где у большинства людей есть свободный доступ в интернет и хорошая техника, потому что для некоторых вещей нужны компьютеры, а не у всех дома есть компьютеры, хорошее подключение к интернету. Нельзя сказать, что у нас во всем мире наступил переход всего в онлайн – нет, мы говорим о больших городах и относительно обеспеченной публике. Эта ситуация, я уверена, очень похожа в самых разных странах. Получается, что у разных групп населения отношение к досугу может очень сильно измениться. И если карантин продлится несколько месяцев, то, по крайней мере, на этот период, а то и после него этот разрыв будет увеличиваться. Это очень важное следствие. Разница в культуре между богатыми и бедными, между людьми из разных типов городов может очень сильно возрасти, и именно из-за интернета, а раньше было наоборот".
По словам Полины Колозариди, интернет становится выгодным вариантом для самых разных индустрий, фактически частью базового набора услуг, служб, сервисов. Организовать что-либо в интернете – дешево, быстро, просто, в оффлайне – дороже, сложнее. И будет и дальше дорожать, потому что есть виртуальный способ привлечь аудиторию к какому-то событию.
Но давайте признаемся честно: может ли вам ваш домашний, пусть и большой, телек и стриминговый сервис заменить поход в кинотеатр на премьеру долгожданного фильма? Особенно после нынешних условий отложенных релизов. Причем в компании единомышленников, пусть и незнакомцев, или с близким человеком, с которым можно увлеченно поедать попкорн. Вам достаточно смотреть концерты любимого исполнителя онлайн и не чувствовать драйва толпы таких же фанатов, как и вы, обходиться без этой энергетики, без ощущения музыкальных вибраций во всем теле? Вы готовы остаться без театрального бинокля, без самого запаха театра, без звука аплодисментов публики и криков "браво"? Этот список вопросов можно продолжать бесконечно. Ответ на них один: полный набор ощущений оффлайн виртуальное пространство заменить не способно. Значит, когда закончится пандемия, мы с вами обязательно физически пойдем на концерты, в кино, в клубы и бары, на форумы и фестивали, будем устраивать вечеринки и творческие посиделки. Надо только чуть-чуть подождать. И не забывать, как на самом деле прекрасен реальный, а не виртуальный мир.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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