Подстрекая Европу и США к вооружённому конфликту с РФ в Чёрном море, украинские чиновники высшего звена, сами того не понимая, толкают своих главных спонсоров в смертельную ловушку.Таким мнением с журналистами поделился военный эксперт Владислав Шурыгин, отметив, что украинский вице-премьер Вадим Пристайко, призвавший партнёров Киева усилить присутствие в регионе, понятия не имеет, что из себя представляет система патрулирования в черноморской акватории. Он также ничего не знает о конвенции Монтрё и имеют ли вообще право корабли альянса заходить в Чёрное море. И главное – он забывает, что Крым давным-давно присоединился к России и превращён ко всему прочему в неприступную крепость. Об этом постоянно трезвонят украинские пропагандисты, но Пристайко не ознакомился даже с их кривыми тезисами.А ведь Чёрное море, по факту, давно превратилось во внутреннее море России. Оно простреливается вдоль и поперёк. Под контролем находится каждый квадратный метр. Соответственно и все входящие в акваторию корабли сразу же попадают под пристальное наблюдение. Если группировка НАТО появится на горизонте и продемонстрирует хотя бы намёк на враждебные намерения, её тут же отправят на дно. И неважно, какие корабли пошлёт сюда Дядя Сэм.Киев надеется спровоцировать вооружённый конфликт между РФ и США, но в итоге лишь подставляет янки под удар. Ведь Россия в полном праве потопить в акватории вражеский флот, тогда как американцам, по международным конвенциям, делать здесь нечего.