Чернобыль. Взятки, водка, коптящий реактор • 92 • Аналитика Кинозал. Я намеренно откладывал рецензию на одиозный сериал «Чернобыль». Ведь за прошедшее с момента премьеры время только ярче стало видно, что сие агитационное творение способно существовать в искусственно созданной конъюнктуре. Только в ней, в потоке хвалебных речей либералов, которые в лучших традициях Геббельса тысячу раз повторили ложь, ставшей правдой, сериал «Чернобыль» вообще может стать чем-то достойным внимания. Но чем дальше мы уходим от модной чернобыльской темы, чем больше увеличивается поток обвинений в адрес России, чем чаще активисты царапают каски ОМОНа, а очередная интернет-помойка публикует «расследование» о нашем родном Мордоре, тем тускней становится ореол «славы» картины «Чернобыль».









Кинематографическая «клюква» бывает разной. Бывает изящная «клюква», нежно и даже любовно настоянная на коньяке. Такая «клюковка» отзывается с экрана голосом Шона Коннери: «Холодрига», или рыком «железного Арни»: «Кокаинум». Эта «клюква» получается, если в режиссёрском кресле патентованный американец вроде Уолтера Хилла, для которого Россия (СССР, Российская империя) — это манящая экзотика. И, будем честны, такая ягодка нам даже нравится: мы охотно разбираем её на цитаты, потешаясь над недалёкими янки.



Но существует и другая «клюква», которую создатели настаивают на сермяжном хуторянском самогоне, от запаха которого даже волосы в носу распрямляются. Такая продукция требует руки истинных селян, прожженных в хуторских извращениях и желательно страдающих всеми мигрантскими комплексами третьего сорта, неспособного самореализоваться в родном краю. А таких после развала СССР было много. Так, главным консультантом сериала «Чернобыль» стала Дора Хомяк, уроженка Кременчуга. И неважно, что Хомяк в силу возраста и образования ничего не могла знать о чернобыльских событиях. Главное, что она была идеологически верной селянкой, знающей толк в хуторской сивухе. Также поговаривают, что свою лепту в рецепт этого лютого первака внесла и принципиальная мадам Алексиевич, «вылизавшая» в советское время железного Феликса до состояния сахарного леденца.





Им показали "правду"



Большое антисоветское шоу

Мини-сериал, который специфические кинокритики, не успев досмотреть последнюю серию, мигом окрестили «гениальным», снимали голливудские ремесленники весьма средней руки. Режиссёром выступил швед Йохан Ренк, до поры до времени пробавлявшийся съёмками сериалов и многочисленных клипов мастодонтов зарубежной попсы Бейонсе и Мадонны. Сценаристом был король «пукающих» шуток целого сериала «Очень страшное кино» Крэйг Мазин, который как раз и «вдохновлялся» коллаборационистскими галлюцинациями Дорочки Хомяк.



И последнему факту не стоит удивляться, т. к. украинские мигранты в запале очередного витка русофобии быстро нашли себе тёпленькое место в Голливуде. К примеру, один из таких мигрантских потомков с душком коллаборационизма по имени Джордж Менделюк в 2017-м году умудрился для своей халтуры про «голодомор» «Урожай дьявола» вытрясти из прижимистых кинокомпаний целых 20 млн. долларов. Картина провалилась, но осадок остался.



Говорить об историчности сериала «Чернобыль» не имеет смысла, т. к. от стадии создания и до стадии монтажа готового продукта всё было подчинено классической пропаганде по канонам доктора Геббельса. Сериал, по сути, представляет собой набор диковатых антисоветских сплетен из разряда «вдали от недремлющего ока Кей-Джи-Би», сшитых якобы имевшими место тайными откровениями профессора Легасова, в самом деле принимавшего активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И уже на этом уровне картина начинает отчаянно буксовать. Ведь в каком бы агитационном угаре не бились наши «заклятые друзья», сюжет художественного произведения обязан обладать внутренней логикой и быть цельным. Однако дыр в нём больше, чем в дуршлаге.





«Гони червонец». — «Но у меня полтинник». — «А у меня сдача есть!»



К примеру, в картине приличный хронометраж отведён безымянному партийному работнику, который запомнился зрителю феерической речью с требованием «обрезать телефонные линии» Припяти. Старик «чёрным ангелом» парит на экране, наводя натужный ужас на участников шоу. Но это ни капли не двигает сюжет. Более того, выкатив на экран такой сильный в своей карикатурности образ «коммуниста» с шуршащей черепицей, авторы сразу же слили его. Безумный дед более не порадует зрителя салютом своих галлюцинаций.



Откровенно течёт и вселенная тоталитарного «совка», рождённая в воспалённой фантазии сценариста и его консультантов. Так, в сверхохраняемый госпиталь с умирающими ликвидаторами, в котором в каждой палате под каждой койкой сидит «Кей-Джи-Би» и в перерывах между доносами подменяет заражённую мочу на свеженькую и безопасную, можно пройти за долю малую. Любой желающий, улучив момент дрёмы всемогущего тоталитарного строя, сунув врачу червонец, может совершить по палатам настоящий вояж. Ну и, конечно, все круглые сутки пьют водку и устраивают дебоши.





Сначала водка, а потом драка… Или наоборот?





И опять: упаковка — наше всё

Многие околополитические кинокритики, жаждущие попасть в стремнину модной тенденции, заливались похвальбой кропотливой работы художников-постановщиков, подбиравших антураж фильма и складывающих его неким фасадом сериала. В самом деле, фасад, маскирующий текущие в доме фановые трубы, строили подробно. В поисках артефактов более развитой цивилизации команда «Чернобыля» исколесила все веси современных лимитрофов – Украины и Литвы, где, кстати, и проходили съёмки.



И здесь кроется одна из афер, ловко провернутых создателями сериала. Столь тщательно вылизанная работа над фасадом — отнюдь не скрупулезная реконструкция быта и атмосферы тридцатилетней давности, а манипуляция картинкой. В течение всех тридцати лет ни инфраструктура, ни здания, ни сами раздобытые командой фильма артефакты не подвергались ни ремонту, ни модернизации. Убогий быт, разваливающиеся квартиры, растворяющиеся под ногами дороги, ветхие двери и растрескавшаяся штукатурка – это целиком и полностью свидетельства деградации лимитрофов постсоветского периода.





Чая нет, только водка



Мы смотрим не на СССР конца 80-х, а на Украину и Литву первой четверти 21-го века. Более того, часть съёмок проходила на литовской Игналинской АЭС, которая не только не подвергалась модернизации, но и активно и совершенно легитимно распиливается на металл с 2010-го года! Кстати, сейчас литовцы наладили небольшой бизнес на фанатах сериала – возят западных туристов на стремительно разваливающиеся руины Союза.



И всё это шикарно легло на грубо используемый инструментарий режиссёра как художника от кинематографа. Ранее сценаристы и режиссёры изощрялись в раскрытии персонажей антагонистов, складывали мозаику депрессии из абсурдности происходящего, безрезультатности сопротивления суровой реальности и нагнетании саспенса, в ходе чего свет и звук были лишь небольшими мазками в общей картине, ведь писать картину человеческими эмоциями актёров – вот истинно художественное произведение.



Но обыватель совершил с 90-х большой прыжок в плане падения вкуса и уровня образования. Поэтому современные авторы, отбросив тонкие кисти, вооружаются валиком и жирным слоем мажут по экрану безысходную унылую серость, пропуская сквозь необходимый фильтр даже предательски затесавшийся в кадр солнечный лучик, превращая его в дыхание ГУЛАГа. Нарочитая серость, помноженная на тщательно собранное советское барахло, прошедшее последнюю чистку в 1987-м году, дала умопомрачительный эффект, повлияв на неокрепшие и необразованные мозги обывателей, особенно на несовершеннолетнюю его часть, которая была восхищена «точностью советского быта».



Финки. От умельцев-кустарей от массового производства

С вами на проводе простой член Академии наук СССР. У нас треснула плитка, отвалился потолок и коптит реактор



Как ни странно, но, видимо, общая атмосфера в команде сериала была воистину «своей». Под стать художникам и операторам оказался и композитор, которого периодически заклинивало на минорной клавише синтезатора, пока серость «Мордора» изливалась на зрителя.



Не особо далеко отошли и актёры. Нет, автор отнюдь не считает Стеллана Скарсгарда с его «серебряным медведем», Эмили Уотсон, номинантку на американский золотой леденец, и Джареда Харриса плохими актёрами. Но внедрённая во всепоглощающую серую реальность «советского ада», пульсирующую ужасом, истерикой и идиотией каждым своим кадром, актёрская команда кривлянием и ужимками лично меня довела до изжоги. Видеть крупным планом лицо очередного мэтра, сведённое судорогой или забетонированное «шоком», в тошнотном зеленовато-сером фильтре камеры – это не для слабонервных.



Но всё это ни в коем разе не остановит армию поклонников, надрессированную набравшей критическую массу «независимой» толпой великих кинокритиков вроде Венедиктова и его брата по разуму Антона Долина.



Пропаганда, говоришь?

Но почему нам везде мерещатся уши западной пропаганды? Ладно, оставим художественные «достоинства» в покое. И перейдём к печальной действительности. Во-первых, любой кинематографический процесс – это коммерческое предприятие. Только во вселенной свободных художников, где волки сыты, а овцы не только целы, но и счастливы, никто в художественный процесс не вмешивается, а просто работает банкоматом. Таким образом, в реальности реализация продукта обязана приносить прибыль. К примеру, сериал «Игра престолов» канала HBO (того же канала, который произвёл на свет «Чернобыль»), последняя серия которого вышла в мае сего года, до сих пор в сети в свободном доступе фактически отсутствует – только за деньги. А вот «Чернобыль», вышедший в июне, был залит в мировую паутину почти мгновенно. Даже сейчас, чтобы посмотреть «Игру» бесплатно, вы потратите с полчаса времени, а вот для «Чернобыля» долгих поисков не понадобится.





Никакой пропаганды не-е-е-е-т…



Во-вторых, резко скакнувший на всех интернет-порталах рейтинг сериала «Чернобыль» не просто совпал с поднятой прозападными ресурсами волной любования новым шедевром, но и быстро оставил позади с десяток культовых сериалов, обросших истинной армией фанатов: от обозначенных «Игр» до «Настоящего детектива» и «Во все тяжкие».



В-третьих, канал HBO ещё на старте производства «Чернобыля» выкупила компания AT&T. Параллельно с этим происходили не менее интересные события с оскандалившейся и почти обанкротившейся компанией Westinghouse Electric, недавно поспособствовавшей внесению некоторых поправок в административное деление территории Японии, связанных с АЭС Фукусима. Westinghouse Electric вдруг выкупила компания Brookfield Infrastructure. И вот, разумеется, по чистому совпадению вышеозначенная AT&T объявила о стратегическом альянсе с Brookfield Infrastructure. И, конечно же, ввиду поразительной случайности у бескорыстных активистов и независимых экспертов на плакатах и материалах в сети при упоминании «Росатома» (монополист на ядерном рынке) всплывают серо-зелёные кадры «Чернобыля», а недалёкий обыватель хватается за сердце. . Я намеренно откладывал рецензию на одиозный сериал «Чернобыль». Ведь за прошедшее с момента премьеры время только ярче стало видно, что сие агитационное творение способно существовать в искусственно созданной конъюнктуре. Только в ней, в потоке хвалебных речей либералов, которые в лучших традициях Геббельса тысячу раз повторили ложь, ставшей правдой, сериал «Чернобыль» вообще может стать чем-то достойным внимания. Но чем дальше мы уходим от модной чернобыльской темы, чем больше увеличивается поток обвинений в адрес России, чем чаще активисты царапают каски ОМОНа, а очередная интернет-помойка публикует «расследование» о нашем родном Мордоре, тем тускней становится ореол «славы» картины «Чернобыль».Кинематографическая «клюква» бывает разной. Бывает изящная «клюква», нежно и даже любовно настоянная на коньяке. Такая «клюковка» отзывается с экрана голосом Шона Коннери: «Холодрига», или рыком «железного Арни»: «Кокаинум». Эта «клюква» получается, если в режиссёрском кресле патентованный американец вроде Уолтера Хилла, для которого Россия (СССР, Российская империя) — это манящая экзотика. И, будем честны, такая ягодка нам даже нравится: мы охотно разбираем её на цитаты, потешаясь над недалёкими янки.Но существует и другая «клюква», которую создатели настаивают на сермяжном хуторянском самогоне, от запаха которого даже волосы в носу распрямляются. Такая продукция требует руки истинных селян, прожженных в хуторских извращениях и желательно страдающих всеми мигрантскими комплексами третьего сорта, неспособного самореализоваться в родном краю. А таких после развала СССР было много. Так, главным консультантом сериала «Чернобыль» стала Дора Хомяк, уроженка Кременчуга. И неважно, что Хомяк в силу возраста и образования ничего не могла знать о чернобыльских событиях. Главное, что она была идеологически верной селянкой, знающей толк в хуторской сивухе. Также поговаривают, что свою лепту в рецепт этого лютого первака внесла и принципиальная мадам Алексиевич, «вылизавшая» в советское время железного Феликса до состояния сахарного леденца.Мини-сериал, который специфические кинокритики, не успев досмотреть последнюю серию, мигом окрестили «гениальным», снимали голливудские ремесленники весьма средней руки. Режиссёром выступил швед Йохан Ренк, до поры до времени пробавлявшийся съёмками сериалов и многочисленных клипов мастодонтов зарубежной попсы Бейонсе и Мадонны. Сценаристом был король «пукающих» шуток целого сериала «Очень страшное кино» Крэйг Мазин, который как раз и «вдохновлялся» коллаборационистскими галлюцинациями Дорочки Хомяк.И последнему факту не стоит удивляться, т. к. украинские мигранты в запале очередного витка русофобии быстро нашли себе тёпленькое место в Голливуде. К примеру, один из таких мигрантских потомков с душком коллаборационизма по имени Джордж Менделюк в 2017-м году умудрился для своей халтуры про «голодомор» «Урожай дьявола» вытрясти из прижимистых кинокомпаний целых 20 млн. долларов. Картина провалилась, но осадок остался.Говорить об историчности сериала «Чернобыль» не имеет смысла, т. к. от стадии создания и до стадии монтажа готового продукта всё было подчинено классической пропаганде по канонам доктора Геббельса. Сериал, по сути, представляет собой набор диковатых антисоветских сплетен из разряда «вдали от недремлющего ока Кей-Джи-Би», сшитых якобы имевшими место тайными откровениями профессора Легасова, в самом деле принимавшего активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И уже на этом уровне картина начинает отчаянно буксовать. Ведь в каком бы агитационном угаре не бились наши «заклятые друзья», сюжет художественного произведения обязан обладать внутренней логикой и быть цельным. Однако дыр в нём больше, чем в дуршлаге.К примеру, в картине приличный хронометраж отведён безымянному партийному работнику, который запомнился зрителю феерической речью с требованием «обрезать телефонные линии» Припяти. Старик «чёрным ангелом» парит на экране, наводя натужный ужас на участников шоу. Но это ни капли не двигает сюжет. Более того, выкатив на экран такой сильный в своей карикатурности образ «коммуниста» с шуршащей черепицей, авторы сразу же слили его. Безумный дед более не порадует зрителя салютом своих галлюцинаций.Откровенно течёт и вселенная тоталитарного «совка», рождённая в воспалённой фантазии сценариста и его консультантов. Так, в сверхохраняемый госпиталь с умирающими ликвидаторами, в котором в каждой палате под каждой койкой сидит «Кей-Джи-Би» и в перерывах между доносами подменяет заражённую мочу на свеженькую и безопасную, можно пройти за долю малую. Любой желающий, улучив момент дрёмы всемогущего тоталитарного строя, сунув врачу червонец, может совершить по палатам настоящий вояж. Ну и, конечно, все круглые сутки пьют водку и устраивают дебоши.Многие околополитические кинокритики, жаждущие попасть в стремнину модной тенденции, заливались похвальбой кропотливой работы художников-постановщиков, подбиравших антураж фильма и складывающих его неким фасадом сериала. В самом деле, фасад, маскирующий текущие в доме фановые трубы, строили подробно. В поисках артефактов более развитой цивилизации команда «Чернобыля» исколесила все веси современных лимитрофов – Украины и Литвы, где, кстати, и проходили съёмки.И здесь кроется одна из афер, ловко провернутых создателями сериала. Столь тщательно вылизанная работа над фасадом — отнюдь не скрупулезная реконструкция быта и атмосферы тридцатилетней давности, а манипуляция картинкой. В течение всех тридцати лет ни инфраструктура, ни здания, ни сами раздобытые командой фильма артефакты не подвергались ни ремонту, ни модернизации. Убогий быт, разваливающиеся квартиры, растворяющиеся под ногами дороги, ветхие двери и растрескавшаяся штукатурка – это целиком и полностью свидетельства деградации лимитрофов постсоветского периода.Мы смотрим не на СССР конца 80-х, а на Украину и Литву первой четверти 21-го века. Более того, часть съёмок проходила на литовской Игналинской АЭС, которая не только не подвергалась модернизации, но и активно и совершенно легитимно распиливается на металл с 2010-го года! Кстати, сейчас литовцы наладили небольшой бизнес на фанатах сериала – возят западных туристов на стремительно разваливающиеся руины Союза.И всё это шикарно легло на грубо используемый инструментарий режиссёра как художника от кинематографа. Ранее сценаристы и режиссёры изощрялись в раскрытии персонажей антагонистов, складывали мозаику депрессии из абсурдности происходящего, безрезультатности сопротивления суровой реальности и нагнетании саспенса, в ходе чего свет и звук были лишь небольшими мазками в общей картине, ведь писать картину человеческими эмоциями актёров – вот истинно художественное произведение.Но обыватель совершил с 90-х большой прыжок в плане падения вкуса и уровня образования. Поэтому современные авторы, отбросив тонкие кисти, вооружаются валиком и жирным слоем мажут по экрану безысходную унылую серость, пропуская сквозь необходимый фильтр даже предательски затесавшийся в кадр солнечный лучик, превращая его в дыхание ГУЛАГа. Нарочитая серость, помноженная на тщательно собранное советское барахло, прошедшее последнюю чистку в 1987-м году, дала умопомрачительный эффект, повлияв на неокрепшие и необразованные мозги обывателей, особенно на несовершеннолетнюю его часть, которая была восхищена «точностью советского быта».Как ни странно, но, видимо, общая атмосфера в команде сериала была воистину «своей». Под стать художникам и операторам оказался и композитор, которого периодически заклинивало на минорной клавише синтезатора, пока серость «Мордора» изливалась на зрителя.Не особо далеко отошли и актёры. Нет, автор отнюдь не считает Стеллана Скарсгарда с его «серебряным медведем», Эмили Уотсон, номинантку на американский золотой леденец, и Джареда Харриса плохими актёрами. Но внедрённая во всепоглощающую серую реальность «советского ада», пульсирующую ужасом, истерикой и идиотией каждым своим кадром, актёрская команда кривлянием и ужимками лично меня довела до изжоги. Видеть крупным планом лицо очередного мэтра, сведённое судорогой или забетонированное «шоком», в тошнотном зеленовато-сером фильтре камеры – это не для слабонервных.Но всё это ни в коем разе не остановит армию поклонников, надрессированную набравшей критическую массу «независимой» толпой великих кинокритиков вроде Венедиктова и его брата по разуму Антона Долина.Но почему нам везде мерещатся уши западной пропаганды? Ладно, оставим художественные «достоинства» в покое. И перейдём к печальной действительности. Во-первых, любой кинематографический процесс – это коммерческое предприятие. Только во вселенной свободных художников, где волки сыты, а овцы не только целы, но и счастливы, никто в художественный процесс не вмешивается, а просто работает банкоматом. Таким образом, в реальности реализация продукта обязана приносить прибыль. К примеру, сериал «Игра престолов» канала HBO (того же канала, который произвёл на свет «Чернобыль»), последняя серия которого вышла в мае сего года, до сих пор в сети в свободном доступе фактически отсутствует – только за деньги. А вот «Чернобыль», вышедший в июне, был залит в мировую паутину почти мгновенно. Даже сейчас, чтобы посмотреть «Игру» бесплатно, вы потратите с полчаса времени, а вот для «Чернобыля» долгих поисков не понадобится.Во-вторых, резко скакнувший на всех интернет-порталах рейтинг сериала «Чернобыль» не просто совпал с поднятой прозападными ресурсами волной любования новым шедевром, но и быстро оставил позади с десяток культовых сериалов, обросших истинной армией фанатов: от обозначенных «Игр» до «Настоящего детектива» и «Во все тяжкие».В-третьих, канал HBO ещё на старте производства «Чернобыля» выкупила компания AT&T. Параллельно с этим происходили не менее интересные события с оскандалившейся и почти обанкротившейся компанией Westinghouse Electric, недавно поспособствовавшей внесению некоторых поправок в административное деление территории Японии, связанных с АЭС Фукусима. Westinghouse Electric вдруг выкупила компания Brookfield Infrastructure. И вот, разумеется, по чистому совпадению вышеозначенная AT&T объявила о стратегическом альянсе с Brookfield Infrastructure. И, конечно же, ввиду поразительной случайности у бескорыстных активистов и независимых экспертов на плакатах и материалах в сети при упоминании «Росатома» (монополист на ядерном рынке) всплывают серо-зелёные кадры «Чернобыля», а недалёкий обыватель хватается за сердце. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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