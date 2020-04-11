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Чернобыль в огне, а у остальных украинских АЭС проблемы с управлением и нет денег

11 апреля 2020, 16:00  •  122 • В России

Пожар на границе Чернобыльской зоны отчуждения начался 5 апреля и через три дня вошел в так называемую 10-километровую зону безопасности. По сообщениям сталкеров, нелегально находящихся сейчас в Зоне, до Чернобыльской АЭС огню осталось пройти всего четыре километра. Не верить сталкерам нет оснований, свои сообщения они сопровождают десятками фотографий снятых с крыш многоэтажек Припяти и квадрокоптеров. По их же сообщениям, рабочие и инженеры проживающие в райцентре Чернобыль уже эвакуированы. Впрочем, украинское Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения эти сообщения опровергает. И сообщает, что очагов возгорания было несколько и нет сомнений, что это умышленные поджоги. Один из поджигателей уже был задержан полицией – это местный житель села Раговка, который проник в Зону и «для забавы в разных местах поджег мусор и траву».

По сообщениям сталкеров, нелегально находящихся сейчас в Зоне, до Чернобыльской АЭС огню осталось пройти всего четыре километра.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По тем же официальным сообщениям Агентства, в момент возгорания, радиационный фон превысил норму в 16,5 раз, но потом «все нормализировалось»: горит «всего» 100 гектаров леса.

Самое неприятное – приближение огня к комплексу ЧАЭС и хранилищу радиоактивных отходов. В 1986 году, радиоактивный сосновый лес, росший возле станции, частично погиб от выброса радиоактивной пыли, вывозить его не стали, а частично срубили и захоронили на месте, в земляных траншеях. А одно из самых «грязных» мест Зоны, так называемый «рыжий лес», вообще не стали трогать, хотя он занимает порядка 200 квадратных километров.

Пожар на границе Чернобыльской зоны отчуждения начался 5 апреля и через три дня вошел в так называемую 10-километровую зону безопасности. Фото: Петр Сивков/ТАСС

На днях в Киеве уже почувствовали запах гари от чернобыльских пожаров и обеспокоились. Хотя, по мнению специалистов, пока все в норме, согласно показаниям радиометров. По словам Сергея Обризана, «ликвидатора» и научного сотрудника Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, «Киев обеспокоен перманентно», но, объективно, причин для этого нет:

- В результате горения травы, лесной подстилки или древесины в воздух поднимаются аэрозоли - преимущественно частицы пепла различной крупности. Вместе с ними выносятся минеральные вещества, в том числе радионуклиды. Активность, которая была сосредоточена в органическом веществе, распределяется в некотором пространстве, строго говоря, плоскостный источник радиоактивности дополняется объемным, но общее количество радионуклидов в этом месте не меняется. В результате пожара эта цифра растет у огня в десятки, сотни и тысячи раз, и падает с увеличением расстояния от центра за счет, в основном, «разбавления» чистыми объемами воздуха, - объяснил ученый.

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По тем же официальным сообщениям Агентства, в момент возгорания, радиационный фон превысил норму в 16,5 раз, но потом «все нормализировалось»: горит «всего» 100 гектаров леса. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Это далеко не первый пожар в Чернобыльской зоне и можно надеяться, что его потушат или он сам погаснет.

Но, новая беда пришла откуда не ждали. Бывший депутат Рады Алексей Журавко опубликовал в Сети открытое письмо ветеранов украинской атомной энергетики, подписанное четырьмя директорами и главными инженерами украинских АЭС. В письме атомщики обращаются к Владимиру Зеленскому и прямым текстом грозят «вторым Чернобылем». Оказывается, ведущий поставщик электроэнергии выработанной АЭС, ассоциация «Энергоатом», не имеет постоянных руководителей и юридически не несет ответственности за безопасность атомных станций. При этом, «Энергоатом» не способен финансировать безопасную эксплуатацию атомных станций – нет денег. Средств на закупку топлива для АЭС у «Энергоатома» тоже нет, поэтому возможна аварийная остановка станций.

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Самое неприятное – приближение огня к комплексу ЧАЭС и хранилищу радиоактивных отходов. Фото: Петр Сивков/ТАСС

ЦИФРЫ

Сейчас на Украине действует 4 атомные станции и 15 энергоблоков. Одно сухое и одно мокрое хранилище ядерных отходов – на Запорожской и Чернобыльской АЭС. Отходы трех других действующих станций вывозятся на захоронение и переработку в Россию. Стоит это от 150 до 200 миллионов долларов в год.

На днях в Киеве уже почувствовали запах гари от чернобыльских пожаров и обеспокоились. Фото: Петр Сивков/ТАСС

В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.

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