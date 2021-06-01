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Чернобыль наводнили десятки сталкеров

01 июня 2021, 19:50  •  101 • В мире
Зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции наводнили десятки сталкеров. Только 31 мая их было задержано четыре человека.
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о задержании в зоне ЧАЭС четверых мужчин. Все они постоянно проживают в Киеве, а в Чернобыль прибыли ради экстремального туризма.
Их пребывание в зоне отчуждения было незаконным. Полицейские составили административные протоколы, в которых указан тип проступка - нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
"Меру ответственности нарушителей определит суд", - сказано в сообщении пограничной службы.
Всего в 2021 году в зоне отчуждения были задержаны 63 нарушителя. Среди них - три гражданина России. По два человека приехали из Германии и Франции. Из Литвы, Великобритании, США, Белоруссии, Нидерландов прибыло по одному сталкеру. Остальные (51 человек) - украинцы.

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