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Черниговская верхушка вывозит семьи и бежит из города, призывая украинцев погибать на войне

06 марта 2022, 16:45  •  101 • Украина

По имеющимся сведениям, черниговская верхушка вывезла свои семьи за пределы области. Этим объясняются ее воинственные лозунги и призывы к сопротивлению российской армии, которые в условиях блокирования города и полного превосходства России на земле и в воздухе являются практически бессмысленными.

Власти Чернигова и Черниговской области упорно твердят о существенных победах украинской армии и территориальной обороны.

Например, мэр Чернигова Атрошенко, известный своими одиозными заявлениями в адрес жителей города, рассказывает небылицы об огромном количестве «уничтоженной вражеской техники» в то время, как его семья спокойно пересекает польскую границу. Сам же Атрошенко еще находится в городе, однако может покинуть его в любой момент, когда станет понятно, что контроль над ним утерян.

Сомнительные слухи приходят и о семье главы Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса. Его семья также покинула окруженный город еще в первые дни российской операции, но пока еще находится во Львове. Сам же Чаус в то же время генерирует «замечательные» заявления о том, что город жителям покидать не стоит, ибо все пути из него заминированы.

На данный момент появляется все больше свидетельств того, что вся украинская элита массово бежит из страны. Недавно очевидцы засняли на видео, как полиция разгоняет граждан и обеспечивает проезд машин, цена которых явно указывает на высокий статус их владельцев. Вчера же в Ивано-Франковске были замечены и Порошенко с Турчиновым.

Туда они попали вместе с беженцами из Киева, которых сами же заботливо помогали эвакуировать. Видимо, других для такой важной работы не нашлось или же видные украинские деятели захотели под красивым предлогом убыть из практически окруженной столицы.

В сухом остатке мы имеем то, что вся элита Черниговской области уже эвакуировала свои семьи, но продолжает говорить о необходимости борьбы с российской армией. Говорить тем, чьи семьи находятся в городе и близлежащих поселках.


Им угрожает серьезная опасность из-за действий ВСУ, размещающих свою технику в жилых кварталах. Они лишены нормального снабжения продовольствием и товарами первой необходимости из-за того, что вокруг города идут бои. Но элиту все это мало касается, так как их семьи уже далеко за пределами области.

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